Різдвяник забуяє рясним цвітом: як правильно підібрати догляд

Різдвяник, зигокактус або шлюмбергера — це улюблена рослина багатьох, особливо за її яскраве цвітіння під час Різдва. Однак, щоб цей вазон тішив вас квітами, йому необхідні увага та догляд. Фахівці Gardening Know How діляться порадами, як робити це правильно.
Хоча догляд за різдвяником загалом простий, навіть укорінені рослини потребують періодичного догляду. Пересадка — важливий аспект, який може стимулювати зростання та навіть сприяти кращому цвітінню.
Зазвичай рослині потрібна пересадка раз на 3-5 років. Найліпший час для цього — зима, одразу після цвітіння. Проте якщо ви помітили, що рослина виглядає слабшою або має проблеми зі здоров’ям, пересадити її можна у будь-яку пору року.
Типові проблеми шлюмбергери включають в’янення, втрату кольорів та уповільнення росту.
Ці ознаки можуть свідчити про виснаження ґрунту.
Якщо рослина в’яне або скидає бутони, це може вказувати на кореневу гниль, гниль стебла чи пошкодження від шкідників.
Проте перед пересадкою варто переконатися, що причина не в інших умовах: нестача світла, неналежна температура, неправильний полив або брак добрив можуть викликати схожі симптоми.
Пересаджування різдвяника може бути непростим завданням, оскільки дорослі рослини можуть виростати досить великими. Варто бути обережним, щоб не пошкодити їх тендітні стебла. Через гострі шипи обов’язково надягніть захисні садові рукавички.
Пересаджування — чудовий момент для розмноження рослини, що дозволяє виростити нові екземпляри, які можна подарувати друзям та близьким.