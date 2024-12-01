Різдвяник забуяє рясним цвітом: як правильно підібрати догляд

Різдвяник, зигокактус або шлюмбергера — це улюблена рослина багатьох, особливо за її яскраве цвітіння під час Різдва. Однак, щоб цей вазон тішив вас квітами, йому необхідні увага та догляд. Фахівці Gardening Know How діляться порадами, як робити це правильно.

Хоча догляд за різдвяником загалом простий, навіть укорінені рослини потребують періодичного догляду. Пересадка — важливий аспект, який може стимулювати зростання та навіть сприяти кращому цвітінню.

Коли пересаджувати різдвяник?

Зазвичай рослині потрібна пересадка раз на 3-5 років. Найліпший час для цього — зима, одразу після цвітіння. Проте якщо ви помітили, що рослина виглядає слабшою або має проблеми зі здоров’ям, пересадити її можна у будь-яку пору року.

Хвороби та шкідники

Типові проблеми шлюмбергери включають в’янення, втрату кольорів та уповільнення росту.

Ці ознаки можуть свідчити про виснаження ґрунту.

Якщо рослина в’яне або скидає бутони, це може вказувати на кореневу гниль, гниль стебла чи пошкодження від шкідників.

Проте перед пересадкою варто переконатися, що причина не в інших умовах: нестача світла, неналежна температура, неправильний полив або брак добрив можуть викликати схожі симптоми.

Як пересаджувати шлюмбергеру

Пересаджування різдвяника може бути непростим завданням, оскільки дорослі рослини можуть виростати досить великими. Варто бути обережним, щоб не пошкодити їх тендітні стебла. Через гострі шипи обов’язково надягніть захисні садові рукавички.

Обережно вийміть рослину з горщика, намагаючись уникати контакту з колючками.

З кореневої грудки акуратно видаліть надлишковий ґрунт.

Перевірте коріння: видаліть мертві, слабкі чи уражені хворобами частини за допомогою стерильних садових ножиць.

Оберіть новий горщик, на 2-5 см більший за діаметр старого, із великими дренажними отворами. Якщо використовуєте декоративний горщик без дренажних отворів, розмістіть всередині пластиковий горщик з отворами.

Пересадіть рослину у спеціально підготовлений ґрунт для кактусів, який забезпечує добрий дренаж і часто включає перліт та торф’яний мох.

Рясно полийте рослину, дочекавшись, поки зайва вода стече. Після першого поливу рослину варто поливати помірно, поки не з’являться ознаки нового зростання.

Як розмножувати різдвяник

Пересаджування — чудовий момент для розмноження рослини, що дозволяє виростити нові екземпляри, які можна подарувати друзям та близьким.