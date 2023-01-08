«Різдвяний калейдоскоп» у музеї Словацького 

Від 19 грудня на Тернопільщині в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького у Кременці реалізують колективний арт-проєкт «Різдвяний калейдоскоп».

Місцевих митців організувала знана кременецька лялькарка Олена Локатир. У проєкті беруть участь 14 майстрів.

Це – лялькарки, художниці, гончарі. Серед них – Лідія Лапка, заслужений майстер народних промислів України Тетяна Балбус, Людмила Блищак, Богдана Гуменюк, Світлана Ткачук, Юлія Янчук, Лілія Фурсик, Ольга Шевчук, Галина Ліщук, Ліана Омельчук, Сергій Томашівський.

«Різдвяний калейдоскоп» охоплює благодійну виставку-ярмарку святкового декору, картин та hand-made виробів, а також майстер-класи для дітей і дорослих із виготовлення різдвяно-новорічної атрибутики та народних промислів.

Окрім місцевих майстрів, у проєкті беруть участь і харків’яни Євгенія та Андрій Панаріни. Пані Євгенія пропонує на ярмарці вироби із валяної вовни, а на її майстер-клас прийшли повчитися і місцеві мисткині, адже цей вид декоративно-прикладного мистецтва на Кременеччині не розвинутий.

У рамках проєкту діти із задоволенням малюють, виготовляють новорічний декор, шиють казкові персонажі. Особливою популярністю користуються майстерки із гончарства, які ведуть Сергій Томашівський та Андрій Панарін. Кожен учасник пережив хвилююче відчуття творення. Із шматка глини під керівництвом майстра можна створити для себе невеличкий шедевр – свічник, тарілочку чи горнятко.

Митці супроводжують заняття змістовними міні-лекціями з історії українського мистецтва та різдвяно-новорічних регіональних традицій. Благодійні внески, одержані від реалізації проекту, підуть на допомогу ЗСУ.

Олена ГАСЬКЕВИЧ,

старша наукова співробітниця

музею Юліуша Словацького