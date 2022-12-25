Різдвяні солодощі в Тернополі: скільки коштують та де можна придбати

Полиці магазинів та супермаркетів переповнені солодкими подарунками. Адже які ж свята без цукерок та шоколаду?

Які є ідеї для подарунків, скільки вони коштують і де вигідніше купити – читайте у матеріалі “20 хвилин”.

Ми завітали до таких магазинів, як: «АТБ», Sim23, «Комора», «Делікатес» та Novus. А також переглянули ціни на ринку. Про кожну локацію розкажемо окремо.

«АТБ»

У магазині АТБ для різдвяних подарунків виділили цілий стенд. Всі пакунки різні за формами та наповненням. Є у формі рюкзаків, автівки, маленької сумочки, різдвяної шопки та новорічного будинка. Щодо цін, то вони залежать від наповнення та ваги.

Подарунковий набір «Ялиночка» 236г – 45,90 гривень;

подарунковий набір «Солодка хатинка» 279г – 73, 90 гривень з акцією (79,50 гривень без акції);

подарунковий набір «Новорічна сумочка» 294г – 96, 40 гривень;

подарунковий набір «Автомобіль Санти» 298г – 96,40 гривень;

набір подарунковий «Конті» 322г – 110,70 гривень з акцією (129,90 гривень без акції);

подарунковий набір «Різдвяний ярмарок» 468г – 140,90 гривень з акцією (151,70 гривень без акції);

подарунковий набір «Новорічні стікери» 621г – 177,50 гривень з акцією (201,60 гривень без акції).

На кожному пакунку є його склад, тож при виборі ви можете обирати з того, що більше любить ваша дитина. Також на полицях вже є шоколадні сніговики. 45-ти грамова фігурка обійдеться вам у 22,70 гривень.

А 85-ти грамовий молочний Санта з шоколадними драже у цукровій глазурі коштує 75,70 гривень.

«Комора»

У гуртово-роздрібному супермаркеті є чи не найбільша кількість різдвяних солодощів. Всі вони від різних виробників, а також на будь-який гаманець. Наприклад:

Набір новорічних кульок 90г – 63 гривні;

цукерки різдвяні 90г – 147 гривень;

новорічний адвент-календар 149г – 328 гривень

кіндер набір Happy moments 161г – 180 гривень;

подарунковий набір «Автомобіль Санти» 298г – 83 гривні.

Деякі набори однакові за ціною, але містять різне наповнення, тому варто уважніше дивитися, коли обираєте.

Додатково є кілька стендів із шоколадними Сантами. Один 25-ти грамовий коштує 13 гривень, а 40-ка грамовий – 23 гривні. Також є набори з трьох шоколадних Миколайчиків. За 45г треба віддати 69 гривень.

Для тих, хто бажає здивувати дитину, є в асортименті шоколадні зайчики. За одного 100-грамового треба віддати 66 гривень.

«Делікатес»

А ось у цьому магазині шоколадні подарунку коштують до 600 гривень. Є у звичайних пакетах, а також у металевих пакуваннях з різдвяними малюнками.

Новорічний подарунок «З Новим роком» 350г – 96,50 гривень;

новорічний подарунок «Зимова казка» 750г – 184 гривні;

новорічний тубус «Веселих свят» 920г – 379 гривень;

новорічний подарунок Merry Christmas 1000г – 299,50 гривень;

новорічний подарунок «З Новим Роком та Різдвом Христовим» 1000г – 449,50 гривень;

новорічний пакунок «Подарунок від Діда Мороза» 1400г – 549,50 гривень.

Ні шоколадних фігурок, ні адвент-календарів у магазині немає.

Sim23

Під час нашого візиту в магазин ми побачили тільки кілька різдвяних пакунків з цукерками. Асортимент невеликий. За формою пакунки схожі один на одного. Тільки різні за кольором і трохи відрізняються малюнки. А ціни не перевищують 200 гривень.

«Солодкий будинок» 279г – 87 гривень;

«Санта і Ведмідь» 339г – 166 гривень;

новорічний подарунок «Сім23» 330г – 110 гривень;

новорічний подарунок «Сім23» 510г – 145 гривень.

Є і шоколадні Санти. За один 25-ти грамовий коштує 20 гривень. А ось шоколадний смартіс Пінгві чи смартіс Санта обійдеться у 96 гривень.

А ось в магазині Novus солодких різдвяних подарунків не було. Продавці кажуть, тернополяни все розкупили до свят. Тож зараз нічим допомогти не можуть.

Що є на ринку?

На ринку, як і в магазинах асортимент новорічних солодощів чималий. Але є локації, де подарунки у різдвяних пакуваннях вже повністю розкупили. Ціни на пакунки з цукерками залежать від марки та ваги.

294г – 100 гривень;

300г – 70 гривень;

500г – 110 гривень;

650г – 135 гривень.

Крім того, продавчині пропонують самостійно зібрати пакунок із солодощами для дітей. Вони мають тематичні пакетики і різні цукерки. Тож батьки можуть накидати у пакунок те, що дійсно любить їх малеча.

Цього року у мене немає фасованих солодких подарунків. Бо я вважаю, що там немає за що платити кошти. Мені вже неодноразово казали люди, що в пакунку за 100 гривень один шоколадний батончик, дві желейні цукерки, а інші – найдешевші. Так, пакування гарне, але і власноруч можна зібрати не гірше, – розповідає одна з продавчинь.

Нам жінка показує подарунок, що зібрала власноруч. Його вага 600г, а коштує 150 гривень. Пакунок може обійтися і дорожче, адже все залежить від наповнення.

Можна накидати у пакунок цукерок, що коштують 500-600 гривень за кілограм, а можна і міксувати з желейними чи шоколадними, але дешевшими. Все на вибір батьків. Часто батьки збирають по дві-три цукерки. Так ширший асортимент і смачніше. Але тут хоча б бачите, за що віддаєте кошти і що отримає дитина під ялинкою, – додає жінка.

А продавчиня Марина каже, цього року ціни на солодкі подарунки зросли. Особливо, якщо це цукерки відомих, розрекламованих брендів.

Зараз діти хочуть цукерки то з пінгвінчиком, то з корівкою. Я розумію, що вони замовляють на свята «Мілки» та «Кіндери». Їм головне, щоб було як в рекламі. Виробники грають на тому, і вже не купиш подарунок за 70 чи 100 гривень. Щонайменше ось ці бренди 200 гривень. Якщо говорити за цукерки в цілому, то вартість деяких зросла на 30-50% відсотків. Але люди беруть, не багато, –розповіла жінка.

Також на ринку представлені різних розмірів шоколадні Санти. Ціни на них коливаються від 18 до 35 гривень. Якщо з наповнювачем, то може коштувати і за 50 гривень.

А ось тематичні льодяники у формі ялинок, сніговиків, оленів та Санти коштують від 10 до 50 гривень. Теж все залежить від розміру.