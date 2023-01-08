Різдвяне послання архієпископа Тернопільського і Бучацького ПЦУ Тихона

“І, увійшовши в дім, побачили Немовля з Марією, Матір’ю Його, і, впавши, поклонилися Йому; і, відкривши скарби свої, принесли Йому дари: золото, ладан і смирну.” (Мк.2:11)

“Дорогі во Христі, пастирі, брати і сестри!

Знову милосердний Господь сподобив нас зустрічати радісне свято Різдва Христового. Сповнені ласкою Святого Духа, полиньмо нашими душами до Вифлеєму, де відбулося народження Христа Спасителя і разом з ангелами заспіваємо: «Слава во вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління». Вітаємо дитятко Христа разом з вифлеємськими пастухами нашими Різдвяними Богослужіннями і колядками, принесімо Йому, разом з волхвами-мудрецями свої дари глибокої віри і любові. Прославляючи Христа Спасителя, що є для нас, людей, джерелом сили, багатства, щастя і радості, йдіть за покликом люблячої нас Матері-Церкви, яка так до нас промовляє: «Прийдіть, вірні, і побачимо, де народився Христос; підемо далі за волхвами, східними царями, куди йде зірка, Його ж там безперестанно оспівують ангели, пастирі грають на сопілках достойну пісню, взиваючи: слава в вишніх Богу, Який сьогодні народився у вертепі від Діви і Богородиці у Вифлеємі Юдейському.» (Сідальний, глас 4.)

Свято Різдва Христового – це свято, що кличе все людство до радості, любові та Божого миру. Подякуємо народженому Христу, що він дозволив нашим предкам почути про Його Різдво та Його спасительну науку з уст Свого ученика і апостола Андрія Первозваного, який став апостолом нашої України.

Подякуємо Христу, що Він, як голова Церкви, тримає її у чистоті віри і тому Вона, хоч і переживає страшні історичні події, завжди йде за Світлом Правди, яке Він приніс з неба на землю.

Мої дорогі! І ми з вами, йдучи слідами свідків, які бачили народження Христа, прославляємо Його нашими Богослужіннями і колядками.

Прославляючи народженого Христа, як нашого Спасителя і провідника для щастя вічного і дочасного, приймімо Його до наших сердець, щоб Він був з нами, а ми з Ним у всі дні життя нашого.

А виявом того, що в наших серцях живе Христос Спаситель і ми є «Храмом Святого Духа» має бути наше братерське у Христі співжиття, наша любов до ближніх, наша ревна щира праця для добра нашого українського народу.

Любов до Бога і ближнього, яка виявляється у наших ділах, – це умова того спокою-миру на землі, про який співали ангели, сповіщаючи світу про народження Христа Сина Божого.

На превеликий жаль, світ хворіє на брак любові, і це є страшною хворобою, яка веде до загибелі людства. А Христос так полюбив світ, що прийшов з неба на землю і життя своє віддав за друзів своїх (Ін.10:15). Тому то про любов Бога до людей ми повинні завжди пам’ятати і нашу любов до Бога виявляти через любов до ближніх. Син Божий Христос зійшов з неба на землю, щоб ми стали дітьми Божими. Тому, як діти Божі, об’єднаймось у нашій спільній праці для добра нашого українського народу і об’єднання українського православ’я.

Молю вифлеємського Христа Життєдавця, щоб Він допоміг всім прагненням нашого українського народу.

Нехай Христос поблагословить нам у новому 2022 році щастя, мирного неба, якого всі ми прагнемо і яке полягає в оновленні духа і виконанні заповідей Божих.

Сердечно вітаю вас, улюблена моя Тернопільсько-Бучацька паства, зі святом Різдва Христового.

Бажаю всім вам різдвяної радості та щасливого Нового року!

Христос рождається! Славімо Його!”