Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі вперше звершить предстоятель ПЦУ Епіфаній

На порталі Православної Церкви України повідомили, що цього року, Різдвяну службу у стінах Києво-Печерської Лаври буде проводити Епіфаній.

Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври – зазначили у Пресслужбі Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ)

Лист з належним проханням раніше було спрямовано до Міністерства культури та інформаційної політики України.

Початок богослужіння о 9 годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви.