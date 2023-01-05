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Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі вперше звершить предстоятель ПЦУ Епіфаній

05.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Україна, Духовне

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На порталі Православної Церкви України повідомили, що цього року, Різдвяну службу у стінах Києво-Печерської Лаври буде проводити Епіфаній.

Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври – зазначили у Пресслужбі Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ)

Лист з належним проханням раніше було спрямовано до Міністерства культури та інформаційної політики України.

Початок богослужіння о 9 годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Києво-Печерська лавра, Митрополит Епіфаній

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