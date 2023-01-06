Різдво Христове: як правильно провести цей святий день, та чого не можна робити

7 січня, віряни східного обряду святкують Різдво Христове. Цей день присвячений народженню Сина Божого.

Це велике свято відзначають християни по всьому світу. Це день радості, веселощів та подарунків. З ним пов’язані різні традиції, міфи та історії.

Традиції в цей день.

Свято починається з 6 січня на Святвечір та закінчується 19 січня в день Богоявлення. На Святвечір вся родина збирається за святковою трапезою, яка включає в себе 12 страв та розпочинається після сходу першої зірки на небі.

На стіл кладуть дві скатертини. Одна з них призначена для покійних родичів, а друга – для живих. В часи язичників, покійні родичі були добрими духами, що додавали успіху живим рідним. Під стіл та під скатертини кладуть сіно. Це символізує ясла, в яких лежав Син Божий, коли народився.

Під час трапези обов’язково залишають одне вільне місце для покійних родичів, бо їх душі приходять в гості.

В центр столу ставлять калач. Це Різдвяний хліб, який заплітають в три кільця та розміщують один на одному. В центр верхнього кола ставлять свічку. Три кільця є символом Святої Трійці, а форма кола — символом Вічності.

Під іконами в оселі розташовують дідух – пучок пшениці. Це символізує предків родини, які мешкають в ньому, поки тривають свята. Глава родини розташовує поряд з дідухом миску з кутьою, яка є головною стравою на столі. Також, за трапезою подають узвар або кисіль.

Коли вся родина вже зібралася за столом, глава родини роздає кожному по шматочку хліба з освяченим медом. Після цього звучить молитва, а потім побажання добра всім присутнім та привітання «Христос народжується». Тільки після цього родина починає трапезу, яка складається з 12 пісних страв. Ця кількість відповідає кількості апостолів Ісуса Христа. Страви повинні бути пісними, бо ще триває Різдвяний піст.

Молодь та діти вирушають колядувати. Вони співають пісні або колядки, як було прийнято ще в давні часи.

Сьогодні не можна сваритися, інакше непорозуміння супроводжуватимуть весь рік. Жінки не виконують ніяких хатніх робіт, це необхідно зробити напередодні.

За прикметою, якщо першим в дім на Різдво зайшов чоловік – до щастя та добра.

Намагайтеся не губити нічого сьогодні, інакше чекайте постійних втрат протягом року.

Якщо небо всіяне яскравими зірками – до щедрого врожаю.