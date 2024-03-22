Рішення суду ще немає: новина про скасування виборів ректора ТНПУ – фейк

У мережі розповсюджується неправдива «новина» одного з тернопільських сайтів щодо рішення апеляційного суду відносно виборів ректора ТНПУ.

Так, на інформаційному ресурсі, який неодноразово був помічений в оприлюдненні замовних фейкових або ж напівфейкових матеріалів, з’явився черговий пасквіль, мовляв – «Буяк – вже не ректор».

«Згідно з рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду, Богдан Буяк більше не є ректором Тернопільського національного педагогічного університету», – пише сайт.

Насправді, зазначене рішення ще не винесене, але, за даними Politerno, саме дружина головного конкурента Богдана Буяка – Володимира Міська – Ольга Петришин є автором новини для згаданого ресурсу про рішення апеляційного суду.

Також відмітимо, що навіть якщо таке рішення передбачається, Богдан Буяк перейде у статус виконувача обов’язків ректора буквально на кілька днів – до подачі касаційної скарги у Верховний суд. Адже рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду разом з Богданом Буяком, якщо таке буде винесено, оскаржуватимуть як Міністерство освіти, так і Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Адже таке рішення суду, знову ж таки, якщо воно буде прийняте, буде апогеєм юридичного абсурду і «дном» для суддів.

Отже, 3 липня 2023 року Тернопільським окружним адміністративним судом було прийнято рішення за позовною заявою Володимира Міська про відмову у задоволені його позовних вимог до Міністерства освіти і науки України та Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка про визнання виборів ректора та пов’язаних з цим рішень і дій незаконними.

На це рішення Володимир Місько подав апеляцію.

Втім, необхідно зазначити, що перегляд справи у Восьмому апеляційному адміністративному суді відбувався за вкрай дивних обставин.

Так, суддя-доповідач Сеник Р.П. 3 жовтня 2023 року виніс ухвалу про залишення без руху апеляційної скарги Володимира Міська на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 3 липня 2023 року у справі № 500/79/23 за адміністративним позовом Володимира Міська до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка про визнання незаконними та скасування рішень у зв’язку з тим, що ним не сплачено судовий збір у розмірах, передбачених вимогами чинного законодавства України та надав 10 днів з моменту отримання цієї ухвали виправити відповідний недолік.

31 жовтня 2023 року Восьмий апеляційний адміністративний суд в складі колегії суддів судді-доповідача – Онишкевича Т. В., суддів – Сеника Р. П. Судової-Хомюк Н. М. винесли ухвалу про те, що апеляційну скаргу Міська В.В. на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 03 липня 2023 року у справі № 500/79/23 повернути скаржнику.

Свою ухвалу суд мотивував тим, що копію ухвали про залишення апеляційної скарги без руху представник скаржника отримав 4 жовтня 2023 року до електронного кабінету користувача підсистеми «Електронний суд», що підтверджується довідкою Восьмого апеляційного адміністративного суду про доставку електронного листа, а також тим, що копію ухвали від 3 жовтня 2023 року було надіслано позивачу Міську В.В. поштовим зв`язком та згідно із повідомленням про вручення поштового відправлення отримано ним 9 жовтня 2023 року.

Ця ухвала набрала законної сили з моменту її підписання та могла бути оскаржена протягом тридцяти днів шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Володимир Місько цієї ухвали не оскаржував. Але включив звичні для себе важелі впливу.

5 грудня 2023 року Восьмим апеляційним адміністративним судом було повторно зареєстровано його апеляційну скаргу на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 3 липня 2023 року.

18 грудня 2023 року суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Сеник Р. П., перевіривши апеляційну скаргу Володимира Міська на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 3 липня 2023 року ухвалив рішення, яким повторно апеляційну скаргу на рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 3 липня 2023 року у справі № 500/79/23 залишив без руху.

Але 22 січня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд в складі колегії суддів судді-доповідача – Онишкевича Т. В., суддів – Сеника Р. П. Судової-Хомюк Н. М., всупереч власного судового рішення від 31 жовтня 2023 року та судової практики Верховного Суду винесли ухвалу про поновлення строків на апеляційне оскарження за апеляційною скаргою Володимира Міська.

За даними Politerno, обійшлося таке рішення Міськові у 40 тисяч доларів США.

Окремо слід відмітити, що Восьмий апеляційний адміністративний суд в складі колегії суддів судді-доповідача – Сеника Р.П., суддів – Онишкевича Т. В., Судової-Хомюк Н. М. 28 лютого 2024 року задовольнили клопотання представника Міністерства освіти і науки України брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Однак, 19 березня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд в складі колегії суддів судді-доповідача – Сеника Р.П., суддів – Онишкевича Т. В., Судової-Хомюк Н. М. не допустив представника Міністерства освіти і науки України до участі у судовому засіданні без вагомих на те підстав, що призвело до незабезпечення можливості стороні реалізувати надані їй законом процесуальні права, що є одним із ключових принципів процесуальної справедливості та обмежив її конституційне право на участь у судовому розгляді та у черговий раз «закрив» очі і не врахував правові висновки Верховного Суду про те, що клопотання представника МОН України не обмежувалося одним судовим засіданням, а також не врахував того, що оголошення перерви в судовому засіданні – це процесуальна дія суду стосовно перенесення часу продовження судового засідання на інший чітко визначений час.

Також Верховний Суд зазначив про те, що оголошення перерви в судовому засіданні – це процесуальна дія суду стосовно перенесення часу продовження судового засідання на інший чітко визначений час (ч. 6 ст. 194 КАС України). Оголошення перерви в судовому засіданні не впливає на розвиток процесу по справі, оскільки наступне судове засідання не починається спочатку, а провадження у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій було оголошено перерву (постанова ВС від 23.03.2023 року у справі № 905/2371/21).

За приписами ч. 5 ст. 242 КАС України, ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Однак, колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду в складі колегії Сеника Р.П., Онишкевича Т. В., Судової-Хомюк Н.М. не дотрималась вищевказаних вимог законодавства України, грубо порушила їх, а тому, за таких обставин вважати дії суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду в складі колегії Сеника Р.П., Онишкевича Т. В., Судової-Хомюк Н.М. такими, що відповідають вимогам процесуального законодавства України – не виявляється можливим.

На даний час МОН та ТНПУ звернулися до Вищої ради правосуддя та ДБР відносно дій згаданих вище суддів, а тому вкрай сумнівно, щоб вологі мрії сімейства Міськів відносно апеляційного рішення здійснилися. Якщо ж судді продовжать й надалі виконувати замовлення Володимира Міська у заданих тенденціях то наслідки для них будуть вкрай важкими.