17–18 вересня відбулося матчі шостого туру чемпіонату Тернопільської області у вищій лізі та матчі сьомого туру у першій лізі.
Вища ліга
ФА «Тернопіль» – ФК «Трибухівці» – 0:1 (0:0).
Гол: Арсен Коновал (60).
«Медобори» (Зелене) – «Поділля» (Васильківці) – 3:0 (0:0).
Голи: Олександр Томич (78), Олександр Музичук (84), Сергій Полянчук (89).
Поєдинок «Агрон» (В. Гаї) – «Нива» (Теребовля) відбудеться 21 вересня.
Перша ліга
ФК «Нараїв» – «Вікнини» (Вікно) – 1:1 (1:0).
Голи: Андрій Кульчицький (22) – Артем Шаповаленко (75).
«Галич» (Збараж) – «Збруч-Агробізнес» – 1:3 (0:1).
Голи: Михайло Купчак (87) – Ігор Гапанович (27), Максим Козуб (61), Дмитро Чалий (69).
«Дністер» (Заліщики) – ФК «Бучач» – 3:0 (0:0).
Голи: Микола Ландяк (58, 90+1), Олег Тракало (75, з пен.).
«Поділля» (В. Березовиця) – ФК «Борщів» – 4:1 (2:0).
Голи: Богдан Городовий (32), Юрій Сорочан (42, 73), Даніїл Олексієнко (57, а/г) – Владислав Козар (52).
Матч ФК «Копичинці» – «Фенікс» (Біла) перенесено у зв’язку з Днем жалоби та похованням двох молодих воїнів із села Біла (Чортківський район).