Результати тернопільських команд у Суперлізі України з волейболу

1 і 2 листопада у 2 турі Суперліги України 2025-2026 тернопільський ВК «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» у Городку зустрічався із чернігівським «Буревісником-ШВСМ» та «Збірною Полтавської області–ВК «Решетилівкою», а тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» у рамках і 3 туру Суперліги України приймала ВК «Полісся-Житомирська Політехніка».

Пропонуємо вашій увазі результати поєдинків.

1 листопада.

«Буревісник-ШВСМ» – «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» – 0:3 (17:25, 16:25, 21:25).

«Галичанка-ЗУНУ» – «Полісся-Житомирська Політехніка» – 0:3 (15:25, 15:25, 26:28).

2 листопада

«Галичанка-ЗУНУ» – «Полісся-Житомирська Політехніка» – 1:3 (12:25, 25:21, 15:25, 20:25).

«Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» – «Решетилівка» – 1:3 (18:25, 25:21, 21:25, 21:25).

«Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» після п’яти зіграних поєдинків має 5 очок і займає п’яте місце у турнірній таблиці Суперліги України 2025-2026 серед чоловічих команд. В активі «Галичанка-ЗУНУ» 0 очок після чотирьох поєдинків й відповідно останнє місце у турнірній таблиці Суперліги України 2025-2026 серед жіночих команд.