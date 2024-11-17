Результати матчів  Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини 

10 листопада відбулося шість поєдинків у Лізі чемпіонів та Лізі Тернопільщини з футболу сезону-2024/25.

Пропонуємо вашій увазі результати матчів.

Ліга чемпіонів

Група «А». 4 тур. «Шлях» (Шляхтинці) – ФК «Гайворонка» – 0:3 (0:1). Голи: Михайло Кладочний (45, 76), Сергій Богнар (84).

Група «Б». 4 тур. «Агроюніт-Захід» (Обич/Залізці) – ФК «Плотича» – 1:4 (1:3). Голи: Віктор Споданчук (40) – Олександр Грінько (17, 90+1), Анатолій Гринченко (28, 38, з пен.).

ФК «Присівці» – «Вікторія» (В. Бірки) – 2:2 (2:1). Голи: Іван Бабуняк (44), Віктор Кухаренко (66) – Станіслав Яхніцький (8), Владислав Столяр (19).

Ліга Тернопільщини

Група «А». 3 тур. ФК «Цвітова» – «Серет» (Петриків) – 2:2 (1:1). Голи: Даніїл Дрозд (13), Володимир Підвишенний (83) – Ярослав Томашевський (17), Анатолій Стадник (85).

Група «Б». 4 тур. ФК «Озеряни» – «Фаворит» (Забойки) – 1:3 (0:2). Голи: Арсен Думанюк (48, з пен.) – Іван Яртим (7), Тарас Потоцький (8), Андріан Тарасенко (90+1).

Група «В». 4 тур. «ЦРСФВ» (Теребовля) – «Спиртовик» (Мишковичі) – 0:1 (0:0). Гол: Олег Орлінський (90+2).