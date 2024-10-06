Результати матчів чемпіонату області з футболу

29 вересня відбулося сім поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 18 тур

У Великих Гаях 18-й тур вищої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу відкривали великогаївський «Агрон» та ФК «Борщів». У досить непростому поєдинку, поступаючись вже на 16-й хвилині – 0:2 перемогу все ж таки здобули великогаївські футболісти.

«Агрон» (Великогаївська громада) – ФК «Борщів» – 3:2 (1:2).

Голи: Тарас Гром’як (40, з пен., 83), Юрій Соколовський (82). – Дмитро Стриєшин (6), Павло Чеснік (16).

У поєдинку в Заліщиках місцевий «Дністер» без проблем здолав бучацький «Колос».

«Дністер» (Заліщики) – «Колос» (Бучач) – 3:1 (1:0).

Голи: Іван Городинський (30), Назар Процик (61), Валентин Пасічник (80). – Юрій Захарків (64).

У Збаражі господарі зазнали досить неприємної поразки. Усі голи були забиті у другому таймі.

«Галич» (Збараж) – «Медобори» (Зелене) – 0:3 (0:0).

Голи: Сергй Лукянов (49, 62), Сергій Полянчук (55).

Перша ліга. 17 тур

«Поділля» (Васильківці) – ФК «Збараж» – 0:4 (0:0).

«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – ФК «Нараїв» – 0:2 (0:2).

«ПрофАгро» (Кременець) – «Зелені леви» (Почаїв) – 1:1 (1:0).

«Вікнини» (Вікно) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 0:5 (0:0).