Результати матчів чемпіонату області з футболу

3 серпня відбулися шість поєдинків десятого туру у Вищій лізі чемпіонату Тернопільської області з футболу 2025 року. Тож пропонуємо результати зіграних матчів.

В чемпіонаті області до серпня відбудеться перерва.

У 10-му турі, який запланований на 3 серпня, зустрінуться: ФК «Трибухівці» – «Медобори» (Зелене) – 0:0, «Сокіл» (Велика Березовиця) – ФК «Борщів» – 0:1 (0:0), ФК «Збараж» – «Агрон» (Великогаївська громада) – 0:3 (0:1), «Поділля» (Васильківці) – «Вікнини-ФАТ» (Вікно) – 4:0 (3:0), «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Галич» («Збараж») – 0:3 (0:0), «Поділля» (Велика Березовиця) – «Зелені леви» (Почаїв) – 1:3 (1:2).

Також 27 липня, у першому матчі 10-го туру ФК «Нараїв» з Бережанщини на виїзді переміг ФК «Теребовля» – 4:0 (2:0).