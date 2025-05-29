Результати матчів чемпіонату області з футболу

21 травня відбулися ще два поєдинки третього туру, а 25 травня п’ять поєдинків четвертого туру у Вищій лізі чемпіонату Тернопільської області з футболу 2025 року. Тож пропонуємо результати зіграних матчів

21 травня. 3 тур. «Галич» (Збараж») – ФК «Нараїв» – 0:1, «Вікнини-ФАТ» (Вікно) – «Агрон» (Великогаївська громада) – 1:6.

25 травня. 4-й тур. ФК «Нараїв» – «Вікнини-ФАТ» (Вікно) – 0:2, «Медобори» (Зелене) – Зелені леви» (Почаїв) – 2:3, «Сокіл» (Велика Березовиця) – «Поділля» (Велика Березовиця) – 1:1, ЦРСФВ (Теребовля) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 0:6, ФК «Збараж» – «Поділля» (Васильківці) – 3:5.

Поєдинки ФК «Борщів» – «Галич» (Збараж») та ФК «Трибухівці» – «Агрон» (Великогаївська громада) відбудуться 28 травня.

У 5-му турі 1 червня зустрінуться: «Поділля» (Васильківці) – ФК «Трибухівці», «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – ФК «Збараж», «Поділля» (Велика Березовиця) – ЦРСФВ (Теребовля), Зелені леви» (Почаїв) – «Сокіл» (Велика Березовиця), «Галич» (Збараж») – «Медобори» (Зелене), «Вікнини-ФАТ» (Вікно)- ФК «Борщів».

Поєдинок «Агрон» (Великогаївська громада) – ФК «Нараїв» відбудеться 4 червня.