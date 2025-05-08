Результати матчів чемпіонату області з футболу

4 травня у вищій лізі стартував чемпіонат Тернопільської області з футболу 2025 року.

У першому турі відбулося п’ять поєдинків, ще два відбудуться у середу, тож пропонуємо результати зіграних матчів: ЦРСФВ (Теребовля) – ФК «Трибухівці» – 0:6, ФК «Збараж» – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 3:3, «Поділля» (Васильківці) – «Медобори» (Зелене) – 0:1, «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – ФК «Борщів» – 0:2, «Поділля» (Велика Березовиця) – ФК «Нараїв» – 2:0.

Поєдинки «Колос» (Бучач) – «Агрон» (Великогаївська громада) і «Галич» (Збараж») – «Вікнини-ФАТ» (Вікно) відбудуться 7 травня – «Зелені леви» (Почаїв) – перший тур пропускають.

У 2-му турі 11 травня зуструнуться: ФК «Нараїв» – «Колос» (Бучач), ФК «Борщів» – «Поділля» (Велика Березовиця), «Медобори» (Зелене) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ), «Сокіл» (Велика Березовиця) – «Поділля» (Васильківці), ФК «Трибухівці» – ФК «Збараж», Зелені леви» (Почаїв) – ЦРСФВ (Теребовля). Поєдинок «Агрон» (Великогаївська громада) «Галич» (Збараж») відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, що сезон-2025 відбуватиметься в два етапи. На першому етапі 15 команд-учасниць вищої ліги гратимуть в одне коло (14 поєдинків). Опісля теж в одне коло кращі 8 колективів виступатимуть у «чемпіонській» групі (7 матчів), а команди, які посядуть на першому етапі 9-15 місця гратимуть в групі «на вибування» (6 поєдинків).