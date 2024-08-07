«Резервний рахунок» – казочка від шахраїв, у яку чомусь вірять люди

До співробітників відділу поліції №1 м. Бережани звернулася жителька громади і повідомила, що стала жертвою шахрайських дій невідомої особи. За словами потерпілої, їй зателефонували начебто з банку і повідомили, що з її картки невідомі намагаються зняти гроші. Аби запобігти цьому, співрозмовник порадив перерахувати кошти на резервний рахунок.

Потерпіла так і зробила – усі гроші перевела на рахунок, який вказав аферист. І, як наслідок, втратила понад 72 тисячі гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу зловмисника.

За схожих обставин – теж повіривши додзвонювачу-«працівникові банку» – втратила 47 тисяч гривень 52-річна жителька Чортківського району.

Правоохоронці вкотре застерігають не довіряти телефонним незнайомцям. За жодних обставин не повідомляйте дані вашої банківської картки, особливо ПІН-код та CVV2. Не змінюйте паролі та не перераховуйте кошти на невідомі рахунки за вказівками побічних осіб. Застережіть рідних та близьких від подібних злочинів.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтеся за номером 0 (800) 50-51-70.