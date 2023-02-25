Реєстрація до 1 класу на Тернопільщині: як це зробити та які документи потрібні?

1 березня стартує електронна реєстрація до 1 класу шкіл Тернополя на 2023-2024 навчальний рік, повідомляють у Тернопільській міській раді.

З 1 березня стартує електронна реєстрація та прийом документів до 1 класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради на 2023-2024 навчальний рік. Освітні заклади продовжують працювати з використанням системи “Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою”.

Відповідно до затвердженого Порядку, реєстрація та електронне зарахування дітей до навчального закладу через електронну систему проходитиме в два етапи:

основна хвиля – 01 березня до 31 травня;

додаткова хвиля – (виключно на вільні місця) після 15 червня.

Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється у два етапи:

основна хвиля – 1 червня;

додаткова хвиля – (виключно на вільні місця) після 14 червня.

Хто може зареєструвати дитину у перший клас?

Електронну реєстрацію дитини в перші класи закладів загальної середньої освіти може здійснювати:

один з батьків або законний представник дитини самостійно;

адміністратор закладу (за зверненням батьків та за наявності всіх необхідних документів).

Розгляд заявки відбувається в загальному порядку – у порядку загальної черги. Інформація щодо статусу обробки заявки надходитиме одному з батьків або законному представнику дитини на вказану ними адресу електронної пошти.

Детальний алгоритм дій як створити обліковий запис батьків на порталі, зареєструвати дитину та подати онлайн-заяву до обраного закладу освіти можна переглянути ТУТ.

Важливо, що на кожну дитину батьки можуть створити декілька заяв до різних закладів освіти (не більше 3).

Для підтвердження поданої онлайн заяви необхідно обов’язково звернутися до закладу освіти з документами.

Після подання заява оброблюється працівником школи. Якщо в заяві були відсутні помилки чи порушення, ви надали всі необхідні документи, вона додається до переліку прийнятих заяв.

Якщо спроможність закладу дозволяє, за прийнятими заявами до закладу будуть зараховані всі діти.

В іншому випадку до закладу гарантовано потрапляють діти з правом першочергового зарахування. Серед інших дітей право на зарахування визначається жеребкуванням.

Про результати зарахування дитини батьки будуть повідомлені електронною поштою.

Кожна подана заява на зарахування до першого класу може мати такі статуси:

«Відправлена» – заявка потрапила до бази даних і отримала свій номер у черзі;

«Підтверджена» – заявку прийнято, підтверджено електронне зарахування дитини до першого класу даного закладу освіти.;

«Відхилена» – відмовлено в зарахуванні дитини до першого класу даного закладу освіти;

«Зараховано згідно з наказом» – заяву прийнято, підтверджено зарахування дитини до першого класу даного закладу освіти.

Про статуси розгляду кожної заяви одному з батьків або законному представнику, який реєстрував дитину, буде приходити сповіщення на електронну пошту.

Після отримання статусу «Відправлена» щодо зарахування дитини до першого класу один з батьків або законний представник упродовж 15 робочих днів, але не пізніше 31 травня поточного року, зобов’язані принести у вказаний навчальний заклад копії та оригінали документів (згідно з переліком зазначеним у п. 4.2 цього Порядку) та написати відповідну заяву про зарахування до першого класу закладу освіти.

Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі документів, необхідних для зарахування та враховуючи порядок електронної черги.

Перелік документів, які необхідні для зарахування:

Заява про зарахування дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти від одного з батьків дитини (законного представника), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти.

Оригінал або копія медичних довідок за формами:

№ 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 № 682;

№ 063/о «Карта профілактичних щеплень».

Оригінал та копія документа, що підтверджує місце проживання дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).

У випадку зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням за відсутності) до заяви додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Порядок зарахування дитини до закладу освіти з використанням електронної черги:

Якщо станом на 31 травня поточного року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), то не пізніше 1 червня зараховуються всі «Підтверджені» в електронній черзі діти. Їх список оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Якщо станом на 31 травня поточного року кількість поданих електронних заяв перевищує кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

До 1 червня включно першочергово зараховуються діти:

місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене;

які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів цього закладу освіти;

які є дітьми працівників цього закладу освіти;

які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (для закладів ПШ № 2, ПШ № 3, ПШ № 4, ПШ № 5).

До 15 червня включно на вільні місця зараховуються всі інші діти, які проживають на території Тернопільської міської територіальної громади, відповідно до порядку електронної черги.

До 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. Якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається відповідно до порядку електронної черги, причому діти, які проживають у Тернопільській міській територіальній громаді зараховуються першочергово.

Якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, невідкладно на вибір батьків таких дітей буде запропоновано перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.