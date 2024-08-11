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Ректори тернопільських вишів потрапили до списку найкращих у світі

До списку кращих увійшли Богдан Буяк, Михайло Корда, Андрій Крисоватий.

11.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Освіта, Теми, Цікаво

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Україна посіла 34-е місце у рейтингу кращих країн, де рівень якості та результативності ректорів університетів на користь громадян був найвищим.

Крім того, Міжнародне агентство державних, корпоративних і приватних рейтингів оприлюднило також і список кращих керівників закладів вищої освіти.

Методологія рейтингу базується на діяльному підході за рядом критеріїв. Зокрема, досягнення студентів, внесок університету в розвиток економіки країни, вплив на розвиток світу, країн, рівень професійного розвитку співробітників тощо.

До списку кращих увійшли і три ректори, науковці-викладачі з Тернопільщини – Богдан Буяк (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), Михайло Корда (Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського), Андрій Крисоватий (Західноукраїнський національний університет).

Джерело: Офіційний сайті IHBI

Теги: Тернопіль, рейтинг, ретори

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