Ректори тернопільських вишів потрапили до списку найкращих у світі

Україна посіла 34-е місце у рейтингу кращих країн, де рівень якості та результативності ректорів університетів на користь громадян був найвищим.

Крім того, Міжнародне агентство державних, корпоративних і приватних рейтингів оприлюднило також і список кращих керівників закладів вищої освіти.

Методологія рейтингу базується на діяльному підході за рядом критеріїв. Зокрема, досягнення студентів, внесок університету в розвиток економіки країни, вплив на розвиток світу, країн, рівень професійного розвитку співробітників тощо.

До списку кращих увійшли і три ректори, науковці-викладачі з Тернопільщини – Богдан Буяк (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), Михайло Корда (Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського), Андрій Крисоватий (Західноукраїнський національний університет).

Джерело: Офіційний сайті IHBI