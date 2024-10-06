Рецепт смачної швейцарської меренги на паровій бані

Зараз багато домашніх яєць вдома, то ці солодощі як ніколи доступні. Подруга підказала рецепт швейцарської меренги.

“Вони легко готуються, головне знати кілька секретів. Зазвичай роблю кілька порцій, її особливо любить донька”. – каже Людмила Руденко, тернополянка.

На одну порцію бере два білки. Посуд має бути абсолютно сухим, зауважує господиня, у ньому не повинно бути жодної краплини води або жиру, інакше не бачити гарної білкової піни.

– Треба не забувати, щоб до білка не потрапила частина жовтка, бо білки теж добре не зіб’ються, – зауважує Людмила.

До білків додає 200 грамів цукру. Каже, що можна замінити його на цукрову пудру, тоді процес буде вдвічі швидшим. Але пудра повинна бути свіжою.

Інакше може густа піна не вийти, бо від часу пудра може набрати вологи з повітря.

Ставить їх на парову баню, щоб дно миски не торкалось води. Постійно помішує, щоб цукор розтопився. Знімає з парової бані й збиває білкову масу до стійких піків. Розділяє білкову масу на кілька частин.

– До кожної частини додаю харчовий барвник, колір можна обирати на свій смак. Далі вся справа в кондитерському шприці. Я беру круглу насадку діаметром 10-14 мм або фігурну «зірка», – розповідає Людмила.

Деко застеляє пергаментним папером. Після того у шприц кладе кольорову білкову масу і викладає її акуратно на папір у формі закручених кругленьких тістечок. Випікає у духовці упродовж години при температурі 90 градусів.