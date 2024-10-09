Речі які притягують в ваш дім негаразди та бідність

Так які ж речі притягують в наші будинки і родини негаразди та бідність? Ми спробуємо розібратися у цій статті докладніше, що саме впливає на появу негативної енергетики у наших оселях. Для цього звернемося до знань наших прадідів, адже народна мудрість, це мудрість перевірена віками і життям людей. А також новітніх езотеричних знань, та фахівців у сфері фен-шуй.

Зіткнувшись з чорною смугою у житті, ми любимо звинувачувати у всьому обставини або навіть підозрювати порчу. Але іноді винні у всьому звичайні речі, які притягують до будинку бідність і застій.

Ви можете перетворити прибирання в ритуал: і психологи, і фахівці фен-шуй в один голос скажуть, що, очищаючи житловий простір навколо себе, людина починає відчувати себе краще. Розбираючись в шафах, ми розставляємо по поличках і думки.

Від чого ж в першу чергу радять позбутися езотерики, і навіть народні прикмети?

Речі, які притягують в будинок негатив:

Розбите скло, чи навіть, малесенька тріщинка на тарілці чи іншому посуді, притягують у ваше життя бідність і негаразди. Це може бути тріснуте вікно, розбите дзеркало або тріснута ваза, яку колись давно вам подарували на ювілей. Не зберігайте їх у будинку, адже розбите скло символізує пролом в енергетичному захисті вашої оселі.

Зламаний годинник. Адже час, який зупинився — це дуже поганий знак, який обіцяє злидні. Старий годинник відремонтуйте або відправте на смітник.

Старі речі. Старими можна рахувати ті речі, якими ви не користуєтесь більше трьох років. Це можуть бути меблі, старий, або зношений одяг, газети або журнали, які ви вже не будете читати — всьому цьому мотлоху місце в минулому і на звалищі. Якщо раптом у вас є кофтинки, чи светр, які вам дорогі, але які на вас ніколи не налізуть, а викинути їх не піднімається рука — краще віддайте це добро на благодійність.

«Мертві речі». Найперші серед них — це сухі квіти. Такі композиції дуже люблять багато господинь. Але все віджиле, засохле — це некротична енергетика в’янення. В цей же список можна включити опудала тварин, засушених метеликів або жуків, роги звірів і пір’я птахів. Звичайно, вийняток з правила теж є: якщо гербарій від улюбленої дочки, коли вона була маленькою, трепетно зберігається в вашому столі, шкоди від нього не буде.

Старий віник. Віник — символ достатку. Якщо він старий лисий або зламаний, то не чекайте в своєму будинку добробуту і фінансових надходжень.

Фотографії, які вам не подобаються. Негатив, який ви відчуваєте, дивлячись на фото, раз по раз вбирає ваше ж зображення. Таким чином можна навіть випадково себе наврочити.

Непарні речі. На окрему увагу заслуговує все, що знаходиться у вас вдома в непарному варіанті. Це може бути одна лижа на балконі, або одна лижна палиця, або один черевик, який сто років тому впав за взуттєву поличку. Такі предмети побуту вже не принесуть вам користі, та лише будуть заважати придбавати нові покупки, блокуючи енергетику.