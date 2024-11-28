Раніше судимого тернополянина підозрюють у подвійному вбивстві пенсіонерів

Правоохоронці затримали раніше судимого тернополянина, якого підозрюють у вбивстві подружжя пенсіонерів.

Підозрюваного затримали 27 листопада

“Це раніше судимий за тяжкі злочини тернополянин 1987 року народження. Під час обшуку в нього виявили і вилучили ймовірне знаряддя вбивства — ніж, кілька тисяч гривень і євро, гранату і мобільні телефони вбитих”, – ідеться у повідомленні нацполіції.

У поліції повідомили, що підозрюваний був знайомий із загиблим подружжям. 26 листопада він, імовірно, увірвався до їх квартири і напав на пенсіонерів з ножем. Тіла знайшла сестра загиблої жінки. Вона повідомила про злочин правоохоронцям.

“Заявниця прийшла до родичів, аби пересвідчитися, що все гаразд, оскільки їхня донька не змогла додзвонитися до батьків. Коли жінка зайшла до будинку, то побачила тіла загиблих, а поруч невідомого чоловіка. Він поранив її ножем. Сестрі загиблих вдалося вирватися і покликати на допомогу. Нападник втік з місця події. Жінку доправили до лікарні”, — поінформували поліцейські.

Чоловіку оголосили підозру за частиною 2 статті 115 “Умисне вбивство двох осіб з метою приховати інше правопорушення” Кримінального кодексу України. Якщо провину підозрюваного доведе суд, його можуть ув’язнити довічно.