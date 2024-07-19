Райський куточок спокою і краси на Тернопільщині

У мальовничому селі Рай, що знаходиться поблизу Бережан є унікальне місце. У величному парку із столітніми деревами окрасою є колишній палац родини графа Потоцького, який мав велику бібліотеку з унікальними рукописами, серед цінних екземплярів зібрання була Острозька біблія. Палац та бібліотеку відвідував письменник Іван Франко.

Пізніше тут був дитячий будинок, дім опіки для молодих людей з особливими потребами. В останні роки в палаці мешкали переселенці, які постраждали від війни. Зараз цю старовинну споруду використовує благодійний фонд.

В дендропарку ростуть вікові велетенські сосни, клен сріблястий, тюльпанове дерево, дуб червоний, модрина европейська, кедр сибірський, каштани, акації і липи, лікарські рослини. На жаль, уже не шумить розлогим віттям богатирський дуб зі старовинною історією, під яким під час войовничих походів відпочивав гетьман Богдан Хмельницький. Кажуть, що він був посаджений ще за княжих часів.

Неподалік радують серце ставки з чистою і прохолодною водою. А ось вабить до себе джерело з цілющою водою, яку щороку освячують на релігійне свято. Кажуть, що ця водиця здатна оздоровляти, додавати сил і повертати молодість.

У 2017 році відбулося освячення та відкриття відреставрованих і оновлених природніх водойм, греблі та частини парку. Односельців згуртував талановитий майстер Михайло Куций і вони своїми силами та важкою працею створили неповторну довколишню красу, місця для купання і відпочинку, казкові дерев’яні місточки та гойдалки. У ставок запустили карасі та цінну промислову рибу білий амур. Бережанський скульптор Ігор Крук подарував для парку статую Русалки.

На жаль, не всі люди, які приходять сюди відпочивати, ставляться бережно до природи, вони залишають після себе сміття, розбивають пляшки, нищать дерева. Також разом з навколишньою красою смутку додає некошена трава, деякі зруйновані часом чи негодою дерева, зіпсута поганими написами альтанка. Усі ми повинні зберегти і примножити для майбутніх поколінь цю прекрасну природню перлину – історичний Раївський парк, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва державного значення.

Село Рай славиться патріотами і борцями за незалежність України. Раївчани вшановують пам’ять про уродженця села, провідного діяча Організації українських націоналістів, автора легендарного твору «Ідея і чин України» Дмитра Мирона-Орлика. В селі встановлено пам’ятник визначному борцю за волю України.

Михайло МИХАЙЛИНИН