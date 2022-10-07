Перелік необхідних спеціальностей може змінюватися.

Народні депутати України поставили крапку в питанні військового обліку жінок, ухваливши в цілому законопроєкт №6482.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

— Тепер, на рівні закону, закріплено, що жінки можуть бути взяті на військовий облік лише добровільно й за умови, якщо їхня спеціальність або професія споріднена з військово-обліковою спеціальністю у військах, — повідомив народний депутат, голова Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

«Ми законодавчо закріпили, що це буде добровільно, однак обов’язковий облік залишили для медичних працівників, як це було завжди. Наказ Міністерство оборони України щодо переліку необхідних спеціальностей може змінюватися», — зазначив політик.

Він також наголосив, що станом на сьогодні жодного медика не мобілізували до лав ЗС України. Усі медпрацівники приходили виключно добровільно й зараз потреби в медиках у війську немає.

Нагадаємо, Міністерство оборони відтермінувало взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.