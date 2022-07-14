Основна інформація щодо ситуації в Тернопільській області станом на 14 липня о 17:30:
- у Тернопільській обласній клінічній лікарні на базі відділення кардіології та трансплантології провели першу операцію з пересадки серця. Пацієнт – чоловік близько 40 років зі серцевим захворюванням, який перебував на постійній медикаментозній підтримці;
- завершується перша зміна в дитячих оздоровчих таборах Тернопільщини, які прийняли 437 дітей. Оздоровлення тривало 21 день і вартувало 450 гривень за добу. В планах прийняти ще 3 зміни;
- аграріям області дозволили працювати вночі;
- сьогодні передали чотири автомобілі для військовослужбовців, які вже ближчими днями будуть допомагати виконувати їм бойові завдання;
- мешканців Тернопільщини закликають спускатись в укриття, під час повітряної тривоги;
- поліція провела робочу зустріч з релігійними організаціями, зокрема з Маріїнським духовним центром Зарваниця щодо скасування Всеукраїнської прощі. Натомість просять замінити її молебнем в храмі з малою кількістю людей. Поліція спонукатиме парафіян долучатись до молитви в режимі онлайн;
- в’їзд в Зарваницю буде обмежений для усього транспорту, окрім місцевого;
- усі, хто бажає долучитись до гуманітарної допомоги, можуть приносити передачі у соціальний центр на вул. Лисенка, 8 ;