Головні тези щодо ситуації в області станом на 08.09.2022:
- Тернопільщина закінчує підготовку до опалювального сезону. Майже 400 котелень переведено на тверде паливо. Проведено ряд ремонтних робіт з термомодернізації;
- з 1 вересня на Тернопільщині офлайн навчання розпочали 325 шкіл. Також є заклади, які працюють онлайн чи змішаній формі. У 85% закладів є свої укриття;
- аграрії Тернопільщини приступили до посіву озимих культур. Аграрії мали можливість скористатися кредитною системою й отримати коти на закупівлю сировини для проведення подальшої посівної кампанії;
- 34 проєкти з Тернопільщини скористалися програмою підтримки від Уряду й отримають грантові кошти на розвиток власного бізнесу. Кожен з них отримає від 75 до 250 тис. грн. Реалізація поданих бізнес-планів дасть змогу створити більше нових робочих місць;
- з 1 жовтня Уряд збільшить компенсації по програмі «Прихисток».Тепер власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць;
- введено нові правила роботи Соцзахисту та Пенсійного фонду. З листопада субсидії надаватимуться через Пенсійний фонд України. Це пришвидшить роботу й зробить її якіснішою;
- посилки від рідних, що були відправлені з центру «Допомога армії від Тернополя» уже отримують військовослужбовці на Дніпропетровському та Донецькому напрямках;
- лікарі-волонтери з Тернопільської стоматологічної поліклініки завдяки мобільній стоматології вже лікують захисників з Тернополя на фронті;
- багатодітні сім’ї, котрі мають статус ВПО та мешкають на території Тернопільської громади, можуть також отримати сімейні продуктові набори та базові засоби гігієни. Для цього необхідно пройти онлайн-реєстрацію за посиланням;
- на Раді оборони Тернопільщини прийнято рішення про обстеження всіх виставок та музеїв області з військовими експонатами;
- в області поліція проводить операцію “Зброя”, яка має на меті вилучення з обігу незареєстрованої зброї. Також жителям краю варто звертатися в поліцію, якщо вони знайшли вибухонебезпечні предмети чи зброю;
- жителів Тернопільської області закликають перевіряти інформацію про надання матеріальних допомог, аби не потрапити у шахрайські схеми;
- поліція Тернопільщини проводить відпрацювання на деяких територіях області. Тому правоохоронці можуть перевіряти документи громадян і транспортні засоби.