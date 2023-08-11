Сьогодні, 11 серпня, відбулася рада оборони Тернопільщини, головні тези брифінгу:

▪️ Заборонили ходу вірян УПЦ мп до Почаївської лаври;

▪️ Даний захід (хода до Почаєва) несе небезпеку, тож робитимемо все можливе, щоб він не проводився, — Сергій Зюбаненко;

▪️ ДНК бійців ДФТГ зберігатимуть в трьох лікарнях Тернополя;

▪️ Прийнято перших 4 заклади, які навчатимуться в режимі офлайн. 2 заклади навчатитмуться у змішаній формі;

▪️ Концентрація нарядів поліції буде збільшена в місцях, де фіксують порушення комендантської години, — Сергій Зюбаненко;

▪️ Тернопільська область посідає 2 місце в Україні по забезпеченню навчальних закладів укриттями;

▪️ Обов’язково в школах з’являться тривожні кнопки або фізична охорона;

▪️ Під час навчального процесу укриття в школах Тернопільщини будуть доступні лише учням.