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Рада оборони Тернопільщини: головні тези брифінгу

11.08.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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 Сьогодні, 11 серпня, відбулася рада оборони Тернопільщини, головні тези брифінгу:

▪️ Заборонили ходу вірян УПЦ мп до Почаївської лаври;

▪️ Даний захід (хода до Почаєва) несе небезпеку, тож робитимемо все можливе, щоб він не проводився, — Сергій Зюбаненко;

▪️ ДНК бійців ДФТГ зберігатимуть в трьох лікарнях Тернополя;

▪️ Прийнято перших 4 заклади, які навчатимуться в режимі офлайн. 2 заклади навчатитмуться у змішаній формі;

▪️ Концентрація нарядів поліції буде збільшена в місцях, де фіксують порушення комендантської години, — Сергій Зюбаненко;

▪️ Тернопільська область посідає 2 місце в Україні по забезпеченню навчальних закладів укриттями;

▪️ Обов’язково в школах з’являться тривожні кнопки або фізична охорона;

▪️ Під час навчального процесу укриття в школах Тернопільщини будуть доступні лише учням.

Теги: рада оборони області, Тернопільська ОВА

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