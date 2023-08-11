Рада оборони Тернопільщини: головні тези брифінгу

▪️ Заборонили ходу вірян УПЦ мп до Почаївської лаври;
▪️ Даний захід (хода до Почаєва) несе небезпеку, тож робитимемо все можливе, щоб він не проводився, — Сергій Зюбаненко;
▪️ ДНК бійців ДФТГ зберігатимуть в трьох лікарнях Тернополя;
▪️ Прийнято перших 4 заклади, які навчатимуться в режимі офлайн. 2 заклади навчатитмуться у змішаній формі;
▪️ Концентрація нарядів поліції буде збільшена в місцях, де фіксують порушення комендантської години, — Сергій Зюбаненко;
▪️ Тернопільська область посідає 2 місце в Україні по забезпеченню навчальних закладів укриттями;
▪️ Обов’язково в школах з’являться тривожні кнопки або фізична охорона;
▪️ Під час навчального процесу укриття в школах Тернопільщини будуть доступні лише учням.