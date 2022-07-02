Державна служба надзвичайних ситуацій в Україні розробила рекомендації щодо організації укриття в закладах освіти для захисту персоналу та дітей. Цю інформацію оприлюднили на сайті Міністерства освіти і науки України.
Заклади освіти, які не мають укриття або його немає поряд, працюватимуть дистанційно, повідомляє начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Комісії не рекомендуватимуть місцевим органам влади розпочинати офлайн-навчання у таких закладах, – каже вона.
Для використання як укриття підлягають:
- підвальні, цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення;
- споруди підземного простору (споруди котлованного типу та інші підземні споруди (приміщення);
- підземні гірські виробки, печери та інші підземні порожнини різного призначення;
- інші об’єкти, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення.
Що має бути в укритті:
- місця для сидіння (лежання) — лавки, нари, стільці, ліжка тощо.
- ємності з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
- контейнери для зберігання продуктів харчування;
- виносні баки, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях;
- резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампами тощо) та електроживлення;
- первинні засоби пожежогасіння;
- засобами надання медичної допомоги;
- засоби зв’язку і оповіщення (телефон, радіоприймач, інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi-пристроїв);
- шанцевий інструмент (лопати, ломи, сокири, пилки-ножівки по дереву, по металу тощо).
Біля вхідних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) має вивішуватися табличка розміром 50 х 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній необхідно зазначати адресу місця розташування споруди, її балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів.