Державна служба надзвичайних ситуацій в Україні розробила рекомендації щодо організації укриття в закладах освіти для захисту персоналу та дітей. Цю інформацію оприлюднили на сайті Міністерства освіти і науки України.

Заклади освіти, які не мають укриття або його немає поряд, працюватимуть дистанційно, повідомляє начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Комісії не рекомендуватимуть місцевим органам влади розпочинати офлайн-навчання у таких закладах, – каже вона.

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Для використання як укриття підлягають:

підвальні, цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення;

споруди підземного простору (споруди котлованного типу та інші підземні споруди (приміщення);

підземні гірські виробки, печери та інші підземні порожнини різного призначення;

інші об’єкти, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення.

Що має бути в укритті:

місця для сидіння (лежання) — лавки, нари, стільці, ліжка тощо.

ємності з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнери для зберігання продуктів харчування;

виносні баки, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд), розміщених у спеціально призначених для цього приміщеннях;

резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампами тощо) та електроживлення;

первинні засоби пожежогасіння;

засобами надання медичної допомоги;

засоби зв’язку і оповіщення (телефон, радіоприймач, інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi-пристроїв);

шанцевий інструмент (лопати, ломи, сокири, пилки-ножівки по дереву, по металу тощо).

Біля вхідних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) має вивішуватися табличка розміром 50 х 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній необхідно зазначати адресу місця розташування споруди, її балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів.