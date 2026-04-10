Подружжя писанкарів з Тернопільщини Юрій та Леся Цікало понад 40 років пишуть писанки металевим пером. За цей час їхні роботи експонували на виставках в Україні та за кордоном. Юрій Цікало розповідає, що вони з дружиною мають спільну мрію — відкрити власний музей писанкарства на Тернопільщині, повідомляє Суспільне.

За словами Лесі Цікало, першу писанку їй допоміг створити чоловік: «Я побачила по телевізору, як роблять писанки, і мені так сподобалося. Розповіла Юрію, а він сказав, що вміє писати, показав техніку».

Замість традиційного писачка — старе металеве перо. Ним Юрій та Леся Цікало створюють свої роботи. У їхній колекції є архаїчні трипільські спіралі, геометрія та класичні орнаменти. «В нас ви не побачите розплавленого воску чи писачків, пишемо звичайними перами. Ними колись писало наше покоління в школах. Мама і бабуся навчили мене створювати писанки пером. А от моя дружина — моя учениця», – розповів Юрій Цікало.

А пані Леся поділилася: «Це моя віддушина, моя радість, моє життя. Спочатку орнамент покривається воском, а коли його розтоплюєш, то бачиш результат, писанка ніби народжується».

Процес писанкарства починається з підготовки яйця. Його видувають, промивають і роблять розмітку. Пані Леся ділить яйце на вісім частин і лише тоді починає втілювати задум. Наступний крок — нанесення воску пером: усе, що покрите ним, після фарбування залишається тим же кольором. Кольори рухаються від світлого до темного. Фінальний етап — знімання воску.

Жінка каже, що захоплюється класичними українськими символами. Її улюблений — сонце. Юрій надає перевагу геометричним візерункам і трипільським мотивам.

У подружжя є мрія – створити музей писанкарства на Тернопільщині. Юрій Цікало зазначив, що вони з дружиною вирішили більше нічого не продавати і не дарувати. Усі писанки, які встигнуть написати, — для майбутнього музею: «Ми дуже хотіли б, щоб наша мрія здійснилася, щоб усі писанки — скільки ще можемо написати, 600, 700, 1000 — дісталися музею писанкарства. Щоб він охоплював всіх писанкарів області, тому що є в нас талановиті молоді люди, які пишуть писанки».