П’ятеро постраждалих внаслідок ДТП за ввихідні на Тернопільщині

Чотири автопригоди впродовж 5-7 грудня зареєстрували на дорогах Тернополя та області працівники поліції. У результаті – до лікарні з тілесними ушкодженнями звернулося п’ятеро осіб.

Про це повідомляють у поліції області.

У селі Лосятин Почаївської територіальної громади під колеса автомобіля Renault Logan потрапили мама з чотирирічною донькою. Аварія трапилася 5 грудня близько 16:05. За попередньою інформацією, потерпілі йшли узбіччям дороги. У результаті удару і мама, і донька отримали тілесні ушкодження. Дитину госпіталізували.

6 грудня в селі Довжанка не розминулося два транспортних засоби. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що близько 23:53 на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська водій Kia Sorento допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, який після удару злетів у кювет.

Кермувальника буса з переломами доправили до медзакладу. Іншого водія працівники поліції затримали відповідно до статті 208 КПК. Газоаналізатор “Драгер” показав, що в його крові 0,98 проміле алкоголю.

Ще одну автопригоду того ж дня зареєстрували слідчі поліції у Тернополі близько 12:00. На вулиці Бандери водій маршрутного автобуса марки “БАЗ” збив пішохода. 51-річна тернополянка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Її бригада швидкої госпіталізувала в травматологічне відділення.

Аварія з потерпілими трапилася 7 грудня о 18:13 в обласному центрі на вулиці Сергія Короля. За попередніми даними, водій Nissan Qashqai на нерегульованому пішохідному переході збив місцеву жительку 2008 року народження. Дівчині надали меддопомогу без госпіталізації.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод встановить слідство.