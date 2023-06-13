П’ять водойм підготували на Тернопільщині до купального сезону

Сергій Данілін закликав дотримуватися правил безпеки. Лише цього року на водоймах області загинуло 10 людей.

«Відсутність в області безпечних, визначених, обладнаних місць для відпочинку людей. На жаль, орендарі, а також відповідальні особи органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування не надто квапляться визначати та облаштовувати такі місця. Потенціал Тернопільської області в плані водних ресурсів значний. Ми маємо на території області близько 1400 різноманітних річок, 1200 різноманітних ставків, але, на жаль, в області визначено лише 5 офіційних місць, де можна безпечно відпочивати, два місця – це обласний центр, місто Тернопіль, наш чудовий Тернопільський став, де визначена відпочинкова зона на пляжі «Циганка», «Дальній пляж», у Шумську та Ланівцях є водойми, там обладнані рекреаційні зони, де люди можуть відпочивати, а також селище Залісці, пляж «Золотий берег» обладнаний та відповідає вимогам. Інші водойми не пристосовані, щоб там купатися».