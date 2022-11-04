Патрулюючи на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, інспектори помітили автомобіль ВАЗ, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Побачивши поліцейський автомобіль, водій різко з’їхав з автодороги та спробував сховатися на вулицях села Мшанець.

Інспектори негайно розпочали переслідування ймовірного правопорушника. Водій на неодноразові вимоги про зупинку автомобіля не реагував та намагався втекти. Йому це не вдалося, за лічені хвилини патрульні зупини утікача, повідомляють у патрульній поліції.

Поспілкувавшись з водієм, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.20 проміле алкоголю в крові водія.

Інспектори склали на громадянина протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу) КУпАП.

Нагадаємо, що згідно ст. 122-2 Кодексу про адміністративні правопорушення за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу передбачена адміністративна відповідальність: штраф або позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 6 місяців.

За керування автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння передбачена відповідальність:

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Надалі, долю нетверезого водія, який намагався втекти, вирішуватиме суд.