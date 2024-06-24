П’яний водій вантажівки ледь не створив ДТП на Тернопільщині

На Тернопільщині завдяки пильному громадянину патрульні відсторонили від керування нетверезого водія вантажівки.

До інспекторів звернувся чоловік та повідомив, що автодорогою М-19 Доманове — Тереблече, неподалік міста Копичинці, рухається автомобіль MAN, водій якого створює аварійні ситуації та, ймовірно, перебуває в стані спʼяніння. Уже за декілька хвилин патрульні виявили та зупинили вантажівку. З перших хвилин спілкування з керманичем, поліціянти помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту “Драгер”. Результат позитивний – прилад зафіксував 2,92 проміле алкоголю в крові водія.

Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.