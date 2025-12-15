П’яний водій без прав скоїв ДТП у Тернополі

У суботу вночі на вулиці 15 Квітня у Тернополі сталася ДТП за участю автомобіля Audi. Патрульні з’ясували, що водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеву огорожу. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що на транспортний засіб відсутній страховий поліс, а кермувальник не має права керувати транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія.
Крім того, інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,26 проміле, повідомляють у патрульній поліції області.
На порушника склали адміністративні матеріали:
Правоохоронці закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху!