П’яний водій без прав скоїв ДТП у Тернополі

У суботу вночі на вулиці 15 Квітня у Тернополі сталася ДТП за участю автомобіля Audi. Патрульні з’ясували, що водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеву огорожу. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що на транспортний засіб відсутній страховий поліс, а кермувальник не має права керувати транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія.

Крім того, інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,26 проміле, повідомляють у патрульній поліції області.

На порушника склали адміністративні матеріали:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

за ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового поліса) КУпАП;

за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без права керування);

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.

Правоохоронці закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху!