П’яного водія з наркотиками виявили патрульні біля Тернополя

Правоохоронці Тернопільщини відкрили кримінальне провадження щодо водія, який керував авто в стані алкогольного сп’яніння та зберігав наркотичні речовини.

Слідчі вилучили згорток з кристалічною речовиною та лампочку, перероблену під пристрій для куріння, повідомляють у поліції.

Про наркозлочин на лінію «102» повідомив дільничний офіцер поліції. Під час патрулювання в одному із сіл Тернопільського району екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив транспортний засіб, який рухався із порушенням правил дорожнього руху. За кермом перебував 43-річний мешканець Великоберезовицької громади. Під час перевірки документів поліцейські помітили, що водій поводиться підозріло й перебуває в стані сп’яніння.

Окрім цього, під час візуального огляду автомобіля співробітники поліції помітили лампочку із залишками елементів горіння та згорток із речовиною, схожою на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці заборонене вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, а машину помістили на арештмайданчик.

Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до частини 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Поліцейські також склали протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), частиною 1 статті 121 (порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами), частиною 3 статті 126 (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.