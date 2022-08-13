Ранок суботи у Тернополі традиційно розпочинається з Фермерських ярмарків. Попри негоду бажаючих продати власну продукцію виявилось чимало. Деякі приїхали навіть з Карпат та найвіддаленіших населених пунктів Тернопільщини.Кріп, бринза, картопля, хрін – лише частина різноманітної продукції, представленої на полицях.

Для перевірки ми обрали ярмарки, що на перетині вулиць Миру-Дружби, а також за адресою: вулиця Лесі Українки, 39. Розкажемо про кожну локацію окремо.

Ярмарок на перетині вулиць Миру-Дружби

Близько 20 палаток з різноманітною продукцією – саме так виглядає фермерський ярмарок за цією адресою. Переважна більшість товару – овочі, фрукти, зелень та мед. Також кілька прилавків з молочкою, крупами, борошном та цукром.

Щодо цін, то за помідори просять 30-45 гривень. Ціни на перець солодкий коливаються від 49 до 75 гривень за кілограм. І це при тому, що на ринку стартує від 80 гривень. Кілограм слив можна вторгувати за 20-30 гривень, а домашні яблучка – за 15 гривень.

Молоденьку картопельку пропонують за 10 гривень, буряк – 20 гривень, а морква – 25. Зі слів продавчині Олесі з Теребовлянського району, ціни на овочі трохи знизились.

– Ще кілька тижнів тому я продавала картоплю по 18-21 гривень за кілограм. Вищі ціни були і на моркву, буряк. Зараз дуже цінується зелень, з такими погодними умовами її непросто виростити, то на гривень п’ять точно здорожчала. Як тільки товару більше, то і ціна нижче, а як стоїш один з тією картоплею, то і по 20 гривень візьмуть. Тут ще день на день не приходиться, – каже жінка.

Натомість пані Галина із села Петриків запевняє, вже двічі приїздить на ярмарок і ціну на свою зелень не змінює.

– У мене як було по 10 гривень за пучок кропу чи петрушки, так і залишилось. Мені головне, щоб люди купили. А то поставити 20 гривень за пучечок – справа не дурна, та хто його візьме? Мені цей ярмарок подобається, як будуть сили, то буду їздити. Бо то треба о п’ятій ранку прокинутися, – розповідає продавчиня.

Куди вищі ціни на персики та виноград. Так, за кілограм персиків треба віддати від 45 до 50 гривень, а виноград тільки за 70 гривень. Яєць та молочки – дуже мало. Із молочної продукції на столах сири та бринза – 200 гривень кілограм. На десяток домашніх яєць не розраховуйте за 25 гривень, мінімум – 35 гривень.

А медок із селища Підволочиськ пропонують за 150-180 гривень за літр. До ярмарку долучились і майстрині прикрас ручної роботи. Різноманітні бантики, резинки та заколки. І все у патріотичному спрямуванні.

Ярмарок за адресою: вулиця Лесі Українки, 39

На другій локації кількість продавців значно менша та і асортимент товару куди скупіший. Тож вибирати тернополянам особливо ні з чого. Переважно це овочі, зелень, яйця, мед та трохи м‘яса.

Помідори тут вже можна купити і за 20 гривень/кілограм. Це якщо говорити про дрібненькі, а ось великі рожеві – 40 гривень. Ціна на огірки виявилась стабільною – від 15 до 18 гривень/кілограм. Переважно ціна залежить від розміру, бо маленькі беруть краще.

– Завжди намагаюсь привезти маленькі огірочки, тоді їх розкуповують швидше. Найчастіше беруть на консервацію. Я ще інколи ділюсь своїм фірмовим рецептом консервації і тоді вони взагалі чудові виходять. У мене тут і хрін, і петрушка, і кріп. Отак господиня підійшла, а я їй і того, і того продала. Можу зробити знижку, але якщо попросять. Бо це ж ярмарок, – каже продавчиня Надія Петрівна.

Фруктів на цій локації ми не відшукали, проте було чимало домашніх яєць та м’яса. Ціни на яйця сягають від 30-40 гривень. А ось за одну невелику курочку треба заплатити 110 гривень.

За вищою ціною на другій локації продають і кукурудзу. Ціна стартує від 10 гривень. Натомість на перетині вулиць Миру-Дружби можна придбати качан за п’ять гривень. У свою чергу мед виявився дешевшим на 30 гривень та і виріб куди краще.

До уваги споживачів був представлений і адигейський сир, бринза з різними спеціями та класична. Ціна стартує від 220 гривень.

Що кажуть люди?

Споживачів на обох локаціях було чимало. Ми поцікавились у людей, як часто вони приходять на такі ярмарки і що найчастіше купують. Зі слів тернополянки Світлани, похід на ярмарок у суботу – вже традиція.

— Ми з чоловіком не ходимо на базар майже. Оце чекаємо ярмарок і тут все купуємо. З багатьма людьми вже знайомі особисто і впевнені у якості продукції. Також з деякими людьми обмінюємося контактами, то телефонують нам у п’ятницю і попереджують, що завтра чекатимуть на нас. То якщо беру не кілограм помідорів, а три-чотири, то знижують ціну на п’ять чи10 гривень. Так і зелень, трохи фруктів можна взяти, — каже вона.

А ось бабусі Марія та Тетяна не дуже задоволені ярмарками. Нам наголошують, тут ціни ще дорожчі за ринок.

— Приїдуть і завжди кажуть, що своє домашнє. Та це ж скільки треба вирощувати, щоб щосуботи возити. Мабуть десь скуплять і потім нам дорожче продають. Бараболя аж по 15 гривень за кілограм. Та я днями на ринку купувала по 10, а то і по вісім гривень. То дарма ще спустилася з квартири, нічого путнього, — каже пані Марія.

Проте більшість людей все ж переконані: овочі, фрукти, зелень – все домашнє. Адже воно навіть по зовнішньому вигляду відрізняється від тих, що продають скупники на ринку. Та і домовитися про зниження ціни простіше.

Про те, що можна сторгуватись, підтверджують і журналісти видання «20 хвилин». Власне нам жіночка вже готова була віддати яйця не за 35 гривень, а на п’ять гривень дешевше. Така ж ситуація і з куркою, тільки знижка більша. А за три головки часнику віддали не 25, а 20 гривень.

Ярмарки проходять щосуботи на трьох затверджених локаціях: на перетині вулиць Миру-Дружби, вулиця Лесі Українки, 39 та поблизу ТРЦ «Подоляни». За детальною інформацією щодо їх проведення слідкуйте на нашому сайті.