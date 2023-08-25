Pub, Road чи Antica – піцу з якого закладу обереш сьогодні?

Замовити піцу з доставкою – завжди чудова ідея, коли у вас заплановані перегляд фільмів, романтична вечеря, безтурботний пікнік, ситний обід з колегами чи веселі посиденьки з друзями. Саме ця страва першою спадає на думку, коли хочеться чогось справді смачного та ситного, такого, аби і стіл накрити, і догодити кожному учаснику застілля.

Якщо ви досі не знаєте, де заказати піцу, зверніться до Сім’ї ресторанів Файного Міста. Тут її готують по-особливому, а тому від неї ви отримаєте абсолютно інші гастрономічні відчуття й емоції.

Скуштуйте піцу з Пабу Файного Міста, ресторану Antica Eatery чи бару ROAD хоча б раз і точно не пошкодуєте! Ці заклади пропонують насолодитися нею будь-де, адже здійснюють доставку не лише по Тернополю, а й у прилеглі села.

Зацікавлені, де у Тернополі доставка піци пропонується, – СРФМ чекає на вас!

Шукаєте, де готується найсмачніша піца в Тернополі, – оберіть її з легендарного Пабу Файного Міста, ресторану італійської кухні АНТІКА чи нещодавно відкритого бару РОАД. Страва у кожного з цих закладів вважається унікальною, тому вам варто ознайомитися з такими важливими нюансами:

Спочатку піца з’явилася у меню Пабу Файне Місто. Для отримання тіста застосовується подвійний процес ферментації, що займає близько 24 годин. За цей час воно отримує особливу структуру, в результаті чого легко засвоюється і має неповторний аромат. Випікається страва у дровяній печі, тому наділена унікальними смаковими нотками. Якщо ви бажаєте більш детально дізнатися, якою є справжня італійська піца в Тернополі, зверніть увагу на ресторан АНТІКА. У меню представлені як класичні, так і авторські позиції з додаванням інгредієнтів виробників з Італії. У закладі Роуд пропонується піца з традиційними начинками. Скуштуйте “М’ясну”, “Салямі” чи “Прошутто”, якщо дуже зголодніли, “Папероні”, що зацінять прихильники пікантності, “Капрічозу, яка стане неодмінним фаворитом серед любителів грибів. У меню також знайдете піцу “Сирну з броколі”, щоб насолодитися легкістю, вишуканим смаком і ніжним ароматом страви.

Здійсніть замовлення піци у Тернопіль чи приміські зони з закладів СРФМ для того, аби переконатись, чому цю страву так обожнюють готувати і вживати італійці!

Для ідеального відпочинку варто замовити піцу з доставкою!

Так, піца – це справді чудове рішення, коли хочеться ситно та смачно перекусити, організувати затишні чи грандіозні посиденьки, відволіктися від монотонної буденності та розслабитися. Щоб отримати всі ці емоції, зверніться до Сім’ї ресторанів Файного Міста, де актуальна піца з доставкою в Тернопіль і передмістя з бару Роад, ресторану Антіка, Пабу Файне Місто.

Щоб більш детально ознайомитися з меню, переходьте на сайт fainemisto.com, де, до речі, також можна оформити замовлення онлайн.

Отримуйте насолоду від справжньої італійської піци прямо вдома, будьте на вайбі та розділяйте свою радість з близькими, а піца стане чудовим доповненням ідеального вечора!