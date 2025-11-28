28.11.2025 10:06

Псевдобанкіри виманили у жительки Тернопільщини понад 98 тисяч гривень

28.11.2025

Ірина Нова

Новини, Тернопільщина, Кримінал

До правоохоронців Тернопільщини, надійшло повідомлення від 27-річної жительки одного з сіл Великоберезовицької селищної громади. Заявниця повідомила, що впродовж жовтня – листопада цього року їй неодноразово телефонували невідомі з різних номерів та представлялися працівниками банківської установи.

Зловмисники, прикриваючись нібито необхідністю проведення банківських операцій та забезпечення безпеки рахунків, переконали жінку виконати їхні вказівки.

Потерпіла, довірившись, перерахувала власні заощадження на низку сторонніх карткових рахунків.

У результаті шахрайських дій зловмисники заволоділи коштами потерпілої на загальну суму 98 718 гривень, повідомляють у поліції області.

Поліція наголошує:

  • справжні працівники банків ніколи не телефонують із невідомих номерів,
  • не запитують CVV-коди, паролі чи PIN-коди,
  • не просять переказувати кошти для «блокування» чи «захисту» рахунків.

“Закликаємо громадян бути обачними та одразу припиняти розмову з невідомими «банківськими працівниками».  У разі підозрілих дзвінків – звертайтеся до найближчого відділення банку або телефонуйте на 102”, – йдеться у повідомленні.

