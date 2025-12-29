Псевдобанкір ошукав жительку Тернопільщини на 122 тисячі гривень

Правоохоронці Тернопільщини розслідують черговий факт шахрайства, внаслідок якого жителька одного з міст Тернопільщини втратила значну суму коштів.

До поліції надійшло повідомлення від жінки 1968 року народження, про те, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником одного з банків.

Під приводом проведення нібито банківських операцій та перевірки рахунку зловмисник шляхом обману переконав потерпілу виконати фінансові дії.

У результаті жінка самостійно перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 122 122 гривні на невідомий рахунок наданий шахраями, повідомляють правоохоронці.

Під час перевірки зазначених телефонних номерів правоохоронці встановили, що вони вже фігурують щонайменше у трьох аналогічних кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із шахрайськими діями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Поліція вкотре застерігає громадян:

– справжні працівники банків ніколи не телефонують із проханням повідомити реквізити карток, CVV-код чи одноразові паролі;

– не здійснюйте жодних фінансових операцій за вказівкою телефоном;

– у разі підозрілого дзвінка негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку;

– у випадку втрати коштів негайно звертайтеся до поліції.

Будьте пильними та не дозволяйте шахраям скористатися вашою довірою.