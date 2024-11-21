Псевдобанкір обманув жителя Тернопільщини

Жителі Тернопільщини продовжують ставати жертвами шахраїв, які видають себе за працівників фінансових установ.

Аферисти переконують своїх жертв у тому, що їхні рахунки заблоковані через збій системи, і просять надати персональні дані. В результаті, після такого спілкування, люди отримують повідомлення про зняття грошей з їхніх рахунків.

Один із таких випадків стався з 61-річним жителем Чортківського району. Шахрай, що представився працівником банку, повідомив чоловіку про автоматичне блокування його карткового рахунку. Для усунення проблеми він попросив назвати реквізити електронного гаманця та вміст смс-повідомлення, на що потерпілий погодився.

Вже за кілька хвилин чоловік отримав сповіщення про успішно проведену транзакцію. В результаті, шахраї викрали з його рахунку понад 100 000 гривень.

За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.