Псевдо-поліцейський видурив у жительки Тернопільщини 100 000 гривень

6 грудня до правоохоронців звернулася жителька одного з районних центрів Тернопільщини, 1969 року народження, із заявою про шахрайські дії.

За словами потерпілої, до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником кіберполіції.

Зловмисник, зловживаючи довірою жінки та використовуючи методи психологічного тиску, переконав її встановити на телефон й використовувати мобільний додаток онлайн-банкінгу для «перевірки безпеки банківського рахунку» з метою власної наживи.

У результаті певних маніпуляцій аферист змусив заявницю самостійно переказати зі своєї банківської картки кошти на рахунок невідомої особи. Загальна сума втрат становить 100 000 гривень.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу зловмисника, повідомляють правоохоронці.

Поліція нагадує: будьте обережні!

Жоден працівник Нацполіції чи банківських установ не має права вимагати від вас переказу коштів, доступу до акаунтів чи реквізитів карток.

Не переходьте за підозрілими посиланнями та не встановлюйте додатки за вказівкою незнайомців.

Якщо вам телефонують нібито з банку чи поліції — покладіть слухавку та передзвоніть на офіційний номер установи.

У разі підозри на шахрайство негайно телефонуйте 102.

Поліція Тернопільщини вкотре закликає громадян бути пильними та не довіряти незнайомцям, навіть якщо ті представляються службовцями державних органів.