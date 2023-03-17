“Прищеплював любов до природи дітям”: біля Бахмута загинув учитель географії і біології з Тернополя

Сумну новину повідомили на сторінці навчального закладу.

“Академічну спільноту сколихнула сумна звістка…

Під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку загинув випускник географічного факультету Пришляк Ігор Ярославович.

У 2009 році він отримав диплом вчителя географії і біології. Викладачі і одногрупники згадують Ігорка як доброго, творчого, неординарного і завжди готового прийти на допомогу.

Як справжній географ він дуже любив практики, подорожі та захоплювався живою природою. Це вилилось у активне дослідження, а згодом і розведення земноводних та плазунів. Після закінчення факультету прищеплював любов до природи дітям під час роботи в Екоцентрі.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Ігорко, не задумуючись, записався в Територіальну оборону, згодом пройшов навчання закордоном і став на захист Батьківщини на найважчих ділянках фронту.

Сумуємо, висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя”, – ідеться у повідомленні.