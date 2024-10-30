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Придбайте квартиру у новобудові від “Креатор Буд” у Тернополі

30.10.2024

Галина Кіт

66

Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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Придбайте квартиру у новобудові від Креатор Буд у Тернополі!

Мрієте про сучасне та комфортне житло? Креатор Буд пропонує вам ідеальну можливість стати власником квартири у новобудові в одному з найкращих районів Тернополя. Сучасний дизайн, якісне будівництво та вигідні умови купівлі – все це чекає на вас!

Наші переваги:

  • Зручне розташування та розвинена інфраструктура.
  • Сучасні планування та інноваційні технології.
  • Вільні планування для реалізації ваших ідей.
  • Паркінг, дитячі майданчики та зони відпочинку.

Не пропустіть шанс інвестувати у своє майбутнє! Дізнайтеся більше про наші проекти на нашому сайті та запишіться на перегляд квартири вже сьогодні! Телефонуйте: +38(067)-658-01-48

Теги: Будівельна компанія “Креатор-Буд”

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