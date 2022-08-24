Михайло ГОЛОВКО звернувся до правоохоронних органів стосовно можливих диверсій.
Хресна хода, яка днями пройшла через Кам’янець-Подільський та рухається далі територією Хмельниччини в напрямку Тернопільщини, спричинила неабиякий суспільний резонанс не лише в регіоні, а й за його межами. Крім символіки на хрестах, які несуть учасники ходи, запитання у мешканців області викликають молоді люди спортивної статури, котрі йдуть разом з прихожанами.
Нещодавно очільник області Михайло Головко розповів, що до обласної ради надійшло звернення від депутатської фракції ТОО ВО «Свобода» з приводу заборони проведення на території області заходу, організованого прихильниками московського патріархату.
«Попри введення на всій території України воєнного стану та загрозу масових ракетних обстрілів, прибічники московського патріархату вирушили 19 серпня Хресним ходом до Свято-Успенської Почаївської лаври. Ця подія не лише створює напруження у суспільстві, а й може призвести до диверсій. Особливо прошу врахувати те, що Указами Президента України Володимира Зеленського та рішенням Ради оборони Тернопільської області заборонено проведення масових заходів у період дії правового режиму воєнного стану. У зв’язку з цим звертаюся до правоохоронних органів з вимогою вжити усіх необхідних заходів реагування для унеможливлення масових зібрань, які організовують прихильники московського патріархату!» – наголосив Михайло Йосифович.