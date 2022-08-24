Михайло ГОЛОВКО звернувся до правоохоронних органів стосовно можливих диверсій.

Хресна хода, яка днями пройшла через Кам’янець-Подільський та рухається далі територією Хмельниччини в напрямку Тернопільщини, спричинила неабиякий суспільний резонанс не лише в регіоні, а й за його межами. Крім символіки на хрестах, які несуть учасники ходи, запитання у мешканців області викликають молоді люди спортивної статури, котрі йдуть разом з прихожанами.

Нещодавно очільник області Михайло Головко розповів, що до обласної ради надійшло звернення від депутатської фракції ТОО ВО «Свобода» з приводу заборони проведення на території області заходу, організованого прихильниками московського патріархату.