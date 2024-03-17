Прощена неділя: як просити та приймати пробачення, традиції та заборони

Прощена неділя – це останній день перед початком Великого посту. У цей день віряни просять у близьких, друзів і Господа прощення за всі гріхи, вчинені протягом року.

В останній день Масниці є традиція просити пробачення в близьких та знайомих і самому прощати тих, хто вас образив словом чи ділом. Попросити вибачення може кожен.

При цьому особливо виділяють важливість покаянь (і вміння це робити) сильних перед слабкими, багатих перед бідними, молодих перед літніми тощо.

Прощена неділя

На Прощену неділю прийнято вибачатися та пробачати своїх кривдників. Це важливий крок перед початком посту, адже піст – це насамперед не про обмеження у їжі, а про духовне очищення.

Свято припадає на останній день Сирного тижня (Масниці), який у 2024 році триває з 11 по 17 березня.

У церквах в цей день проводять літургії та читають уривок із Нагірної Проповіді, в якому висвітлюється тема прощення. Лише пробачаючи своїм кривдникам, ми можемо отримати прощення за гріхи від Отця Небесного.

Цього дня також прийнято згадувати тих, хто відійшов у засвіти, тож прохання про прощення спрямовуються не тільки до живих. Здавна було прийнято відвідували кладовища, в деяких регіонах існувала традиція залишати млинці на могилах.

Що казати, коли просять пробачення

Коли просять пробачення цього дня, то просто кажуть: “Пробач мене”. Відповідати потрібно так: “Я прощаю, і Бог простить“. Можна відповісти: “Бог пробачить, а я пробачив”.

Але, якщо ви поки що не готові пробачити людину, то краще не лукавити, у цьому разі кажуть: “Бог пробачить”.

Прощена неділя – що не можна робити

Попросивши цього дня пробачення, не слід:

думати про погане;

дратуватися і злитися, починати нові сварки;

тримати в собі непрощених образ – навіть якщо кривдник вважає себе правим, все одно пробачте;

скупитися і скупитися, особливо, якщо просять про допомогу;

переїдати, вживати алкоголь;

влаштовувати гучні розваги.

Не можна в Прощену неділю брехати – будьте щирі не тільки з іншими, а й із собою. Постарайтеся провести день спокійно, щоб увійти в піст зібраним.

Народні прикмети

Якщо на Прощену неділю прилетіли ластівки – скоро настане справжнє весняне тепло.

Звертали увагу і на напрямок вітру: східний обіцяв швидке потепління, південний – теплу, але дощову погоду, а північний – холодні дні та навіть заморозки.

А сни на Прощену неділю вважалися віщими, тож їх намагалися якомога детальніше запам’ятати.