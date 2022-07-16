У зв’язку з рядом трагічних подій, що трапилися 14 липня, зокрема, у Вінниці, рада оборони Тернопільщини прийняла рішення посилити заходи безпеки під час щорічної прощі у Марійському духовному центрі, що має відбутися 16-17 липня в Зарваниці.

Під час богослужінь поліцейські стежитимуть, аби прочани перебували виключно у храмах, а не на відкритій місцевості, щоб у разі тривоги перемістились у сховища. Також правоохоронці інформують, що згідно рішення ради оборони будуть обмежені доступ вірян до самого духовного центру та проїзд автотранспортом через села Вишнівчик та Зарваницю у період з 07.00 год. 16 липня до 19.00 год. 17 липня. Заборона не стосуватиметься жителів даних населених пунктів, буде дозволено перевезення пасажирів рейсовими автобусами.