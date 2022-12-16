Пропозицію голови Тернопільської облради встановити пам’ятник Шухевичу підтримали члени ще однієї комісії

Пропозицію голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка щодо встановлення пам’ятника Роману Шухевичу в Тернополі поруч з будівлею обласної ради підтримали члени Постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, транспорту, енергетики, дорожнього та житлово-комунального господарства Тернопільської обласної ради.

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Про це Михайло Головко повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

Вперше це питання порушили до 80-ї річниці створення УПА, ще 12 жовтня його одноголосно підтримали на Постійній комісії з питань законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами. Згодом – на Постійній комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства.