Серед них – уродженець смт Вишнівець Тернопільської області Михайло Дячина, який живе в росії та керує однією з єпархій РПЦ.

За даними воєнної розвідки, московські попи отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу.

“Служителі рпц виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави окупаційних підрозділів”, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Відомості про священників, які співпрацюють з пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій, з’явилися на сайті управлінні розвідки. У цьому списку можна знайти уродженця Тернопілля.

У біографічній довідці у “Вікіпедії” зазначається, що Михайло Дячина – єпископ Мстислав – є настоятелем Олександро-Свірського монастиря, Ленінградської області.

Народився 11 листопада 1967 року у селищі Вишнівець Збаразького району Тернопільської області. Його батько, обидва діди та прадід були священнослужителями. Відвідував Почаївську лавру. В 1996 році закінчив Санкт-Петербурзьку духовну академію.

До слова, більше священнослужителів з нашого краю у переліку проповідників російської пропаганди немає.