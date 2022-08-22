Щороку 23 серпня в Україні традиційно відзначається День Державного прапора, а 24 серпня – одне з найважливіших свят – День Незалежності України.

У зв’язку із військовими діями, проведення масових святкувань цьогоріч у Тернополі скасовано.

«Робити гучні святкування у такий час – недоцільно, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Але буде неправильно, якщо ми найбільші державні свята проведемо без якихось офіційних подій. Тому, звичайно, будуть відбуватись урочистості, пов’язані із підняттям стяга на день Прапора, із відзначенням Дня Незалежності, з нагородженням кращих військових, правоохоронців, службовців, волонтерів – тих, хто сьогодні найбільше докладається до того, щоб наблизити нашу перемогу».

Так, 23 серпня з нагоди відзначення Дня Державного Прапора в парку «Сопільче» відбудеться урочисте підняття Державного Прапора України. Початок о 09:00 год.

Впродовж дня у Тернополі проходитимуть локальні виставки-ярмарки, флешмоби, екскурсії та квести. У сквері В’ячеслава Чорновола у вечірній час звучатиме патріотична мелодія від духового оркестра «Оркестра Волі».

24 серпня у День Незалежності України офіційні заходи розпочнуться на території Старого парку о 10:00 год. Відбудеться, зокрема, спецпогашення поштового блоку та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків. Початок о 10:00 од.

У місті також будуть проводитися патріотичні акції, спортивні заходи та вечірні екскурсії.

Звертаємо увагу! За рекомендацією правоохоронних органів, при плануванні своїх маршрутів в обов’язковому порядку необхідно заздалегідь дізнатися, де є найближчі місця укриття для того, щоб у випадку сигналу «Повітряна тривога», можна було швидко і оперативно дісталася укриття.

Заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора та 31-ї річниці Незалежності України

23 серпня

Назва події Час проведення, год. Місце проведення Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України 23.08 09.00 год. Парк «Сопільче» Відкриття виставки творчих робіт учнів художньої школи ім. М.Бойчука «Україна в нас єдина_- бережи її, дитино!» 23.08 11.00 год. Центральна міська бібліотека, спільно з художньою школою ім. М.Бойчука День прапора України покладання квітів до пам’ятника борцям за волю і Незалежність України 23.08 11.00 год. КУ БК «Пронятин» Виставка мистецьких робіт «Діти України за мир!» 23.08

впродовж

дня Комплексне трансфер-містечко, вул. Степана Качали, 1 Відеопроєкт до Дня Прапора за участі народного театру танцю «Посмішка» 23.08 КЗТМР «Центр творчості дітей і юнацтва», ТКМЦНОІМ Майстер-класи до Дня Незалежності 23.08 КЗТМР Школа народних ремесл Виставка ярмарок виробів педагогів та вихованців «Разом до Перемоги» 23-24.08 КЗТМР ТСЮТ Онлайн-виставка художніх робіт учнів та студентів міста «Віримо в Перемогу!» 23-28.08 Сайт ТКМЦНОІМ https://tkmco.org/ Марафон 482 з нагоди Дня Міста спільно з Молодіжною Міською радою 22-28.08 Центральна частина міста та набережна Тернопільського ставу Виставка знищеної російської військової техніки 22 – 31.08 Старий парк Квест «Тернопіль-символи сучасності та минувшини» 23.08

12.00 год. Старт від ТІЦа. Проходитиме в центральній частині міста (замок-сквер В’ячеслава Чорновола). Тривалість 2 год. Експрес інформація «Два кольори у прапорі злились!» 23.08.2022 12.00 год. Бібліотека-філія № 8 для дорослих https://www.facebook.com/watch/85-523571314771795/ Творча майстерка «Жовто-блакитний колір свободи» 23.08 14.00 год. Бібліотека-філія № 3 для дорослих Фейсбук: https://www.facebook.com/ Блог «БібліоКут»: https://bibliotekakut.blogspot.com/ Національний тур «Кіно заради Перемоги» 23.08

15.00 год. Кінотеатр «Злата», вул. Івана Франка, 8. Показ фільму «Наші котики» режисер – Володимир Тихий Благодійна ярмарка на підтримку ЗСУ та презентація виставки мистецьких робіт «Діти України за мир» 23.08

15.00 год. Комплексне трансфер-містечко, вул. Степана Качали, 1 Відеопроєкт до Дня Прапора за участі народного театру танцю «Посмішка» 23.08 Онлайн Патріотична мелодія від духового оркестру «Оркестра Волі» 23.08

16.00-17.00 год. Сквер В’ячеслава Чорновола

24 серпня