Щороку 23 серпня в Україні традиційно відзначається День Державного прапора, а 24 серпня – одне з найважливіших свят – День Незалежності України.
У зв’язку із військовими діями, проведення масових святкувань цьогоріч у Тернополі скасовано.
«Робити гучні святкування у такий час – недоцільно, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Але буде неправильно, якщо ми найбільші державні свята проведемо без якихось офіційних подій. Тому, звичайно, будуть відбуватись урочистості, пов’язані із підняттям стяга на день Прапора, із відзначенням Дня Незалежності, з нагородженням кращих військових, правоохоронців, службовців, волонтерів – тих, хто сьогодні найбільше докладається до того, щоб наблизити нашу перемогу».
Так, 23 серпня з нагоди відзначення Дня Державного Прапора в парку «Сопільче» відбудеться урочисте підняття Державного Прапора України. Початок о 09:00 год.
Впродовж дня у Тернополі проходитимуть локальні виставки-ярмарки, флешмоби, екскурсії та квести. У сквері В’ячеслава Чорновола у вечірній час звучатиме патріотична мелодія від духового оркестра «Оркестра Волі».
24 серпня у День Незалежності України офіційні заходи розпочнуться на території Старого парку о 10:00 год. Відбудеться, зокрема, спецпогашення поштового блоку та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків. Початок о 10:00 од.
У місті також будуть проводитися патріотичні акції, спортивні заходи та вечірні екскурсії.
Звертаємо увагу! За рекомендацією правоохоронних органів, при плануванні своїх маршрутів в обов’язковому порядку необхідно заздалегідь дізнатися, де є найближчі місця укриття для того, щоб у випадку сигналу «Повітряна тривога», можна було швидко і оперативно дісталася укриття.
Заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора та 31-ї річниці Незалежності України
23 серпня
|
Назва події
|
Час проведення, год.
|
Місце проведення
|
Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України
|
23.08
09.00 год.
|
Парк «Сопільче»
|
Відкриття виставки творчих робіт учнів художньої школи ім. М.Бойчука «Україна в нас єдина_- бережи її, дитино!»
|
23.08
11.00 год.
|
Центральна міська бібліотека, спільно з художньою школою ім. М.Бойчука
|
День прапора України покладання квітів до пам’ятника борцям за волю і Незалежність України
|
23.08
11.00 год.
|
КУ БК «Пронятин»
|
Виставка мистецьких робіт «Діти України за мир!»
|
23.08
|
Комплексне трансфер-містечко, вул. Степана Качали, 1
|
Відеопроєкт до Дня Прапора за участі народного театру танцю «Посмішка»
|
23.08
|
КЗТМР «Центр творчості дітей і юнацтва», ТКМЦНОІМ
|
Майстер-класи до Дня Незалежності
|
23.08
|
КЗТМР Школа народних ремесл
|
Виставка ярмарок виробів педагогів та вихованців «Разом до Перемоги»
|
23-24.08
|
КЗТМР ТСЮТ
|
Онлайн-виставка художніх робіт учнів та студентів міста «Віримо в Перемогу!»
|
23-28.08
|
Сайт ТКМЦНОІМ https://tkmco.org/
|
Марафон 482 з нагоди Дня Міста спільно з Молодіжною Міською радою
|
22-28.08
|
Центральна частина міста та набережна Тернопільського ставу
|
Виставка знищеної російської військової техніки
|
22 – 31.08
|
Старий парк
|
Квест «Тернопіль-символи сучасності та минувшини»
|
23.08
|
Старт від ТІЦа. Проходитиме в центральній частині міста (замок-сквер В’ячеслава Чорновола). Тривалість 2 год.
|
Експрес інформація «Два кольори у прапорі злились!»
|
23.08.2022
12.00 год.
|
Бібліотека-філія № 8 для дорослих
|
Творча майстерка «Жовто-блакитний колір свободи»
|
23.08
14.00 год.
|
Бібліотека-філія № 3 для дорослих
Фейсбук:
Блог «БібліоКут»:
|
Національний тур «Кіно заради Перемоги»
|
23.08
|
Кінотеатр «Злата», вул. Івана Франка, 8. Показ фільму «Наші котики» режисер – Володимир Тихий
|
Благодійна ярмарка на підтримку ЗСУ та презентація виставки мистецьких робіт «Діти України за мир»
|
23.08
|
Комплексне трансфер-містечко, вул. Степана Качали, 1
|
Відеопроєкт до Дня Прапора за участі народного театру танцю «Посмішка»
|
23.08
|
Онлайн
|
Патріотична мелодія від духового оркестру «Оркестра Волі»
|
23.08
|
Сквер В’ячеслава Чорновола
24 серпня
|
Назва події
|
Час проведення, год.
|
Місце проведення
|
Урочини «Україна. Народжені вільними!» спецпогашення поштового блоку та покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків з нагоди 31-ї річниці Незалежності України
|
24.08
10.00 год.
|
Старий парк
|
Відкритий турнір з пляжного волейболу до Дня Незалежності
|
24.08
10.00 год.
|
Волейбольний майданчик відпочинкової зони Циганка, вул. Білецька
|
Традиційний турнір з футболу серед юнаків 2008-2009 р.н. пам’яті тренера В.П. Полянського
|
24-26.08
10.00 год.
|
Футбольні поля ДЮСШ ФАТ, парк «Сопільче»
|
Патріотичний майданчик «Миті історії української Незалежності»
|
24.08
11.00 год.
|
Бібліотека-філія № 4 для дітей
|
Вектор інформаційний «Держави славна назва – Україна»
|
24.08
11.00 год.
|
Бібліотека-філія № 8 для дорослих https://www.facebook.com/watch/85-523571314771795/
|
Урочистості з нагоди 31-ї річниці Дня Незалежності України
|
24.08
12.00 год.
|
Біля пам’ятника «Борцям за волю України» с. Чернихів
|
Щорічна вулична акція «Міняємо кульку на вірш про Україну »
|
24.08
12.00 год.
|
Бібліотека-філія № 4 для дітей
|
Вшанування героїв, які загинули за волю України
|
24.08
12.00 год.
|
Могила «Борцям за волю України» с. Глядки
|
Патріотично-мистецький захід «Почуття свободи серце гріє»
|
24.08
12.00 год.
|
Біля пам’ятного хреста с. Іванківці
|
Година державності «Цвітуть неначе квіти волі блакитно-жовті прапори»
|
24.08
|
Бібліотека-філія №5 для дітей
|
Майстер – клас з виготовлення патріотичних браслетів «Кольори, що дають надію»
|
24.08
13.00 год.
|
Блог ЧИТАляси
Тернопільська центральна дитяча бібліотека
|
Патріотичний захід «З вірою у Перемогу України»
|
24.08
|
КУ БК «Кутківці», вул. Агрономічна, 1
|
Літературно-музична композиція до Дня Незалежності України (музична школа №2)
|
24.08
13.00 год.
|
Церква святого апостола Петра, вул. Володимира Великого, 1-А
|
Акція «Герої, що тримають небо»
|
24.08
|
Центральна міська бібліотека
|
Програма до Дня Незалежності «З Україною в серці» (виступи та виставка творчих робіт дитячих колективів ЦТДЮ, майстер- класи декоративно- вжиткового мистецтва
|
24.08
|
КЗТМР «Центр творчості дітей та юнацтва»
|
Святкова програма до Дня Незалежності «З Україною в серці» (виступи та виставка творчих робіт дитячих колективів ЦТДЮ, майстер-класи декоративно-вжиткового мистецтва)
|
24.08
15.00 год
|
Двір ЗОШ №4
|
Цикл спортивно-масових заходів «Тернопіль спортивний»
Відкриття спортивного комплексу «Текстильник»
|
24.08
16.00 год.
|
Бульв. Данила Галицького
|
Виступ Муніципального Галицького камерного оркестру з програмою «Ми молимось за Тебе, Україно!
|
24.08
|
Церква Успення Пресвятої Богородиці
|
Екскурсія «Велич Тернопільської катедри»
|
24.08
|
Старт від Театрального
|
Екскурсія «Таємниці старого замку»
|
24.08
|
Старт від Театрального
|
Акція пам’яті «Ціна Незалежності»
|
24-30.08
|
Парк імені Тараса Шевченка (біля пам’ятника Степанові Бандері)
|
Флешмоб подяки Захисникам України «Завдяки Тобі»
|
24-29.08
|
ТКМЦНОІМ
|
Челендж до Дня Незалежності України «Хай хранить тебе Бог, Україно, ще на тисячі зоряних літ»
|
24-28.08
|
Заклади освіти, шкільні бібліотеки