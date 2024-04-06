Програма «Майбутнє Контінентал» навчатиме бухгалтерів

Програма стажування молодих спеціалістів «Майбутнє Контінентал» від «Контінентал Фармерз Груп» запускає новий напрям — «Бухгалтерія». У його рамках компанія, яка входить до переліку найкращих роботодавців і найбільших платників податків у галузі українського АПК, планує відібрати на стажування студентів останніх курсів та випускників ВНЗ за спеціальностями «Облік і аудит», «Фінанси», «Економіка підприємства».

Перша хвиля стартує у квітні 2024 року, її тривалість — шість місяців. Протягом цього періоду стажери будуть офіційно працевлаштовані, проходитимуть тренінги, здобуватимуть прикладні знання та необхідні практичні навички, а також ознайомляться зі специфікою фінансового супроводу повного операційного циклу агрохолдингу: від початкової фази виробництва до зберігання готової продукції. Стажери отримають змогу проводити бухгалтерські операції та формувати звітність під наглядом наставників, здобудуть досвід роботи зі спеціалізованими програмами обліку.

«Кризові обставини останніх років, починаючи ще від пандемії ковіду, фактично позбавили студентів змоги практикувати у своїй професії під час навчання, — пояснює заступниця фінансового директора «Контінентал Фармерз Груп» Ірина Дмитерко. — Стажування в компанії дасть змогу молодим фахівцям зробити перший впевнений крок у своїй кар’єрі, адже передовим досвідом з ними готові поділитися найкращі експерти нашої команди. Система обліку та звітності, за якою ми працюємо в «Контінентал», відповідає міжнародним стандартам, забезпечує прозорість і достовірність усіх даних. Ми розуміємо, що університети часто не встигають адаптовувати до сучасних реалій, що динамічно змінюються, свої навчальні плани так швидко, як до цих змін пристосовується бізнес. Тож як відповідальна компанія ми готові зробити свій внесок у професійний розвиток майбутнього покоління».

Нагадаємо, «Майбутнє Контінентал» — це власна програма стажування «Контінентал Фармерз Груп», розроблена HR-фахівцями компанії та впроваджена у 2021 році. Вона передбачає поєднання 20% теорії та 80% практики, а також менторство і знайомство з активами агрохолдингу. До 2024 року набір стажерів відбувався за двома напрямами — «Агрономія» та «Інженерія». 57% випускників програми продовжили будувати свою кар’єру в «Контінентал», а 95% учасників, які не потрапили в команду, продовжили свій шлях у професії в інших агрокомпаніях.

Заповнити анкету для участі можна на офіційному сайті компанії в розділі «Кар’єра». Також, щоб долучитися, телефонуйте за номером +380 67 297 07 27 Руслана Скаляк.