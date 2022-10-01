Лановецький районний суд, за принципової позиції прокуратури, визнав винним та притягнув до адміністративної відповідальності міського голову Романа Казновецького (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП).

Встановлено, що посадовець прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів під час пленарного засідання сесії міської ради. Він позитивно проголосував про затвердження акта обстеження земельної ділянки в м. Ланівці площею 1,5 га, яка відводилась у власність його тещі.

За рішенням суду на посадову особу органу місцевого самоврядування накладено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На даний час рішення ще не набрало законної сили, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.