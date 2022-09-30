Перший жовтневий вікенд принесе майже літнє тепло до більшості регіонів України. При цьому, за даними Sinoptik.ua, погода на вихідні буде переважно похмурою, а місцями — дощовою.

Погода в суботу 1 жовтня

На Тернопільщині субота буде теплою – повітря прогріється до +18…+19 °С. Хоча і небо затягне хмарами, синоптики прогнозують, що пройде лише невеликий дощ.

Погода в Неділю 2 жовтня

У Неділю тепло надовго не затримається – повітря прогріється до +10…+13 °С. На території області передбачають хмарну погоду та зростання кількості опадів.

Погода в понеділок 3 жовтня

На початку нового тижня жовтень на повну вступить у свої права: середня температура становитиме — +11…+13 °С. Протягом дня буде хмарно, але без опадів.

Геомагнітні бурі

Уночі 1 жовтня на території України розпочнеться незначна геомагнітна буря. Протягом дня збурення магнітного поля посиляться, і 2 жовтня на українців чекатиме вже помірна геомагнітна буря. Намагайтеся провести час на свіжому повітрі, довше поспати та обмежити фізичну активність. Також незначні бурі триватимуть 3 та 4 жовтня.

Народні прикмети та вірування

На Арінин день, 1 жовтня, слов’яни збирали шипшину, щоб встигнути до перших морозів. Тільки так у ягодах зберігалося максимум користі! Вважалося, що якщо до цього часу птахи не відлітали в теплі краї, зима буде теплою і короткою. А східний вітер обіцяв найближчим часом ясну та суху погоду.

Грім на Трохима, 2 жовтня, віщував малосніжну зиму, іній зранку — м’яку теплу осінь, а південний вітер — багатий врожай хліба!